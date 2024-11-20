Матвиенко предложила Хуснуллину задним числом заплатить налоги за 8 лет

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину оплатить налоги за проживание в течение восьми лет в незарегистрированном доме, подав тем самым пример гражданам РФ, передает ТАСС.
В рамках правительственного часа в верхней палате зампреда кабмина Хуснуллин рассказал, что долгое время не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности, в результате чего дом числился как строительная площадка до того, как удалось узаконить подключение. По его словам, в юридическом плане дом был не завершен.
Матвиенко назвала поднятый вопрос крайне важным, так как есть россияне, которые не платят налоги. Председатель Совета Федерации предложила Хуснуллину все-таки заплатить налоги.
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Матвиенко назвала поднятый вопрос крайне важным, так как есть россияне, которые не платят налоги. Председатель Совета Федерации предложила Хуснуллину все-таки заплатить налоги.
«Придется, если начислят», — со смехом ответил Хуснуллин.
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Екатерина Коршунова