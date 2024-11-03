Налоговые вычеты в 2024 году: фитнес, лечение и благотворительность — виды и порядок получения

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Налоговый вычет представляет собой возмещение части налогов, ранее выплаченных гражданином государству. Для получения большинства типов вычетов обратиться в ИФНС можно в любое время, пока не истекли три года с момента возникновения права на компенсацию. Как это работает, что такое 3 - НДФЛ, а также какие виды налоговых вычетов бывают, — в материале «Радио 1».
Что такое налоговый вычетНалоговые вычеты представляют собой суммы, уменьшающие доход, подлежащий налогообложению (налогооблагаемую базу). В ряде случаев они позволяют гражданам вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если деньги были потрачены на такие цели, как лечение, занятия спортом и фитнесом, обучение, покупка квартиры или пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
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Как работает налоговый вычетПраво на получение налогового вычета имеют граждане, которые выплачивают подоходный налог по ставке 13%. Они также должны являться налоговыми резидентами Российской Федерации, то есть находиться на территории страны не менее 183 дней в течение календарного года.
Что такое 3 - НДФЛ в 2024 годуДекларация по форме 3-НДФЛ — это документ, в котором физическое лицо сообщает о своих доходах и значительных тратах за прошедший год. Если человек работает по найму, информацию о его заработной плате предоставляет работодатель. Однако при наличии дополнительных доходов гражданин обязан сам предоставить данные об этих средствах. Это требование распространяется и на тех, кто занимается индивидуальной профессиональной деятельностью.
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Виды налоговых вычетовВ России, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, предусмотрены различные виды налоговых вычетов:
СоциальныеСуществуют следующие виды социальных налоговых вычетов:
- За лечение;
- За обучение;
- За фитнес и спорт;
- За благотворительность;
- За негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни;
- За накопительную часть пенсии.
В 2024 году максимальная сумма налогового вычета за лечение увеличена до 150 000 рублей. Вычет может получить физическое лицо, оплатившее:
- Медицинские услуги (включая дорогостоящие) для себя, супругов, родителей, детей и подопечных до 18 лет;
- Лекарства, назначенные врачом, для себя и членов семьи;
- Страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования (ДМС).
Согласно постановлению правительства РФ от 08.04.2020 № 458, расходы делятся на два раздела:
1. Ограниченные расходы (до 150 000 руб. в год): первичная медико-санитарная помощь, диагностика, скорая помощь, санаторно-курортное лечение и др.;
2. Дорогостоящее лечение: расходы не ограничиваются и принимаются полностью для вычета.
Налоговый вычет за обучение
В 2022 году в Налоговом кодексе РФ изменился порядок получения социальных налоговых вычетов для родителей и усыновителей. Теперь вычеты по расходам на медицинские услуги и занятия спортом доступны для детей до 24 лет, при условии, что они обучаются в вузе на очной форме.
Социальный налоговый вычет на обучение может получить физическое лицо, оплатившее свое образование или обучение родственников, включая детей до 24 лет, опекаемых детей до 18 лет, бывших опекаемых до 24 лет, а также братьев и сестер до 24 лет.
Вычет предоставляется за расходы на обучение в любых образовательных учреждениях и только за год, в котором были произведены оплаты.
Максимальная сумма вычета на обучение детей с 1 января 2024 года составляет 110 000 (то есть до 14 300 руб. за год обучения на руки), а для собственного обучения и обучения братьев/сестер — 150 000 (до 19 500 руб. на руки). Выплата не предоставляется, если расходы были оплачены материнским капиталом.
Вычет на благотворительность
Социальный налоговый вычет на благотворительность предоставляется за пожертвования благотворительным и некоммерческим организациям, включая религиозные. Размер вычета не может превышать 25% годового дохода. Вычет не предоставляется, если:
1. Пожертвование направлено не напрямую в указанные организации, а в их фонды.
2. Расходы подразумевают получение выгоды (например, услуги или реклама).
3. Денежная помощь оказана другому физическому лицу.
Вычет на фитнес и спорт
С 2022 года в России введен социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Вычет можно получить за себя и своих детей до 24 лет, обучающихся очно. Максимальная сумма расходов для вычета составляет 150 000 рублей. Этот вычет суммируется с другими, кроме дорогостоящего лечения.
Для получения вычета необходимо предоставить договор на услуги и платежные документы. Заявление можно подать лично в ИФНС или через работодателя.
«Пенсионные» и «страховые» вычеты
В России можно получить налоговый вычет на пенсионные взносы, уплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни (на срок не менее 5 лет).
Максимальная сумма для вычета составляет 150 тыс. рублей, что позволяет вернуть 19 500 рублей (13% от суммы). Вычет также доступен за дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии, если они уплачены самим налогоплательщиком. Если взносы платил работодатель, вычет не предоставляется.
ИмущественныеИмущественные вычеты могут быть получены гражданами, которые проводили сделки с недвижимостью, такие как покупка или продажа домов, квартир, комнат и других объектов, а также строительство жилья, включая приобретение земельных участков для этих целей.
Полный список операций с недвижимостью, дающих право на имущественный вычет, а также порядок его получения, изложен в статье 220 Налогового кодекса Российской Федерации.
При покупке квартиры
Российские граждане могут получить налоговый вычет при покупке квартиры в размере 13% от стоимости недвижимости, но не более 260 000 рублей, так как вычет ограничен суммой 2 000 000 рублей. Для оформления необходимо предоставить ряд документов, включая выписку из ЕГРН, договор купли-продажи, платежные документы и справку 3-НДФЛ. Документы можно подать лично или через личный кабинет на сайте ФНС.
При продаже квартиры
При продаже квартиры, находившейся в собственности более пяти лет (или трех лет в определенных случаях), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не уплачивается, и декларация не подается. Если недвижимость продается раньше этих сроков, необходимо отчитаться и уплатить налог. Можно уменьшить налог за счет имущественного вычета, который применяется неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в год.
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СтандартныеВычет на себя
Некоторые категории граждан вправе воспользоваться стандартным налоговым вычетом на себя. К ним относятся инвалиды с детства, инвалиды I и II группы, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы, родители и супруги военных, погибших при выполнении служебных обязанностей. Полный список таких категорий содержится в Налоговом кодексе РФ.
Размер этого вычета зависит от конкретной категории налогоплательщиков. Например, для инвалидов с детства установлен ежемесячный вычет в размере 500 рублей, тогда как для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС сумма составляет 3000 рублей.
Вычет на ребенка
Каждый родитель может получать налоговый вычет на ребенка до достижения им 18 лет (или 24 лет, если учится очно). Аналогичное право имеют усыновители, опекуны, попечители и приемные родители, при условии, что ребенок находится на их иждивении. Размеры вычетов составляют: на первого и второго ребенка — по 1400 рублей, на третьего и последующих — 3000 рублей.
Для детей-инвалидов установлены следующие суммы: для родителей и усыновителей — 12000 рублей, для опекунов, попечителей и приемных родителей — 6000 рублей. Эти суммы добавляются к обычным детским вычетам. Одинокие родители получают льготы в двойном размере, но после вступления в брак удвоенный вычет прекращает действовать.
Вычеты предоставляются до тех пор, пока годовой доход родителя не превышает 350 000 рублей. После превышения этой суммы вычет не начисляется, но в следующем году его выплата возобновляется.
ИнвестиционныеСуществует три типа инвестиционных налоговых вычетов:
1. Вычет за доход от операций с ценными бумагами: применяется к ценным бумагам, купленным на брокерский счет после 1 января 2014 года. Для получения вычета бумаги должны находиться в собственности более трех лет. Максимальный размер вычета — количество лет владения, умноженное на 3 млн руб.
2. Вычет за внесение денег на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): предоставляется на сумму, внесенную на ИИС за календарный год, но не более 400 тыс. руб. Например, при внесении 1 млн руб. можно вернуть 52 тыс. руб.
3. Вычет за получение дохода по операциям на ИИС: предоставляется по полной сумме прибыли после окончания договора, при условии, что счет был открыт не менее трех лет.
С 1 января 2024 года российские инвесторы смогут получать вычеты только по ИИС третьего типа. ИИС первых двух типов, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях.
ПрофессиональныеНа профессиональный налоговый вычет имеют право:
- Индивидуальные предприниматели (ИП), платящие НДФЛ по ставке 13%;
- Нотариусы и адвокаты;
- Граждане, занимающиеся частной практикой (например, охранники, детективы);
- Физические лица, работающие по договорам ГПХ;
- Авторы, получающие вознаграждение.
Вычет на убытки по ценным бумагамВычет на убытки по ценным бумагам – это возможность уменьшить налогооблагаемую базу при расчете налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если инвестор получил убыток от операций с ценными бумагами. В российском законодательстве такая возможность предусмотрена для тех случаев, когда налогоплательщик продает ценные бумаги дешевле, чем они были куплены, либо получает другие виды убытков, связанных с операциями на фондовом рынке.
Вычет на убытки от инвестиционного товариществаВычет на убытки от участия в инвестиционном товариществе — это механизм, позволяющий участникам таких товариществ уменьшить свои налоговые обязательства путем учета понесенных убытков в процессе инвестиционной деятельности.
Как получить налоговый вычетБольшинство налоговых вычетов можно оформить через работодателя или подать декларацию в налоговую инспекцию.
Для получения стандартного вычета достаточно обратиться к начальству. В других случаях нужно сначала получить уведомление о праве на вычет в налоговой инспекции. Также можно заполнить декларацию и представить документы онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Какие документы нужны для получения налогового вычетаПакет документов для получения налоговых вычетов зависит от их типа.
Могут понадобиться следующие документы: декларация 3-НДФЛ, справка 2-НДФЛ, подтверждающие документы на право собственности на жилье и платежные документы, свидетельство о браке и заявление о распределении вычета, договор на оказание медицинских услуг, лицензия медицинской организации, договор с учебным заведением и его лицензия, справка об инвалидности и другие.
Для получения подробной информации о необходимых документах и процедурах, связанных с налоговыми вычетами, вы можете посетить официальный сайт Федеральной налоговой службы России (ФНС).
На сайте представлены актуальные данные о налоговых вычетах, формах деклараций, а также образцы документов и инструкции по их заполнению.
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Дарья Осипова