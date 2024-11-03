Налоговые вычеты в 2024 году: фитнес, лечение и благотворительность — виды и порядок получения

Налоговый вычет представляет собой возмещение части налогов, ранее выплаченных гражданином государству. Для получения большинства типов вычетов обратиться в ИФНС можно в любое время, пока не истекли три года с момента возникновения права на компенсацию. Как это работает, что такое 3 - НДФЛ, а также какие виды налоговых вычетов бывают, — в материале «Радио 1».