Матвиенко рекомендовала Минздраву разъяснить регионам переход на клинические рекомендации

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Минздрав России разъяснить медицинским организациям в регионах все аспекты перехода на обязательные клинические рекомендации, которые должны вступить в силу с 1 января 2025 года, передало агентство ТАСС.
«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. <...> Если вы убеждены, что поступаете правильно, то вы должны провести широкую разъяснительную работу», — обратила внимание Валентина Матвиенко.
В рамках ежегодного совещания со статс-секретарями спикер Совета Федерации добавила, что необходимо провести селекторы с регионами и что «напряжение нарастает и не реагировать на него нельзя».
Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай передал, что по вопросу клинических рекомендаций провели встречу с медицинской общественностью. Он подчеркнул, что в настоящий момент готовятся дополнительные предложения и по корректировке законодательства, в том числе.
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