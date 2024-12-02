Матвиенко не исключила начала мирных переговоров по Украине в 2025 году

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключила вероятность проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в 2025 году. Об этом она заявила в интервью изданию «Аргументы и факты».
«Верю ли я, что переговоры возможны?.. Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет», — сказала Матвиенко.
Она уточнила, что это ее личный прогноз, а «что будет дальше — посмотрим», отметила спикер Совфеда.
Кроме того, Матвиенко заявила, что сигнал от испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник» и заявления президента России Владимира Путина на Западе услышали все, включая команду выигравшего выборы президента США Дональда Трампа.
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