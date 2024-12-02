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Матвиенко не исключила начала мирных переговоров по Украине в 2025 году

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключила вероятность проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в 2025 году. Об этом она заявила в интервью изданию «Аргументы и факты».
«Верю ли я, что переговоры возможны?.. Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет», — сказала Матвиенко.

Она уточнила, что это ее личный прогноз, а «что будет дальше — посмотрим», отметила спикер Совфеда.



Кроме того, Матвиенко заявила, что сигнал от испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник» и заявления президента России Владимира Путина на Западе услышали все, включая команду выигравшего выборы президента США Дональда Трампа.

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#матвиенко
#переговоры
ВС РФ гонят ВСУ из ДНР, не позволяя закрепляться на новых позициях
Пушилин: ВС РФ не Пушилин: ВС РФ не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях в ДНР
02 декабря 2024, 10:57

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Армия России успешно освобождает населенные пункты в ДНР от ВСУ и не позволяет подразделениям противника закрепиться на новых позициях. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что ВСУ стараются максимально долго удерживаться на подготовленных укрепленных позициях, куда перебрасывают резервы, несмотря на большие потери в личном составе и вооружении. Тем временем российские бойцы успешно освобождают населенные пункты от присутствия ВСУ, где сразу начинают оказывать всю необходимую помощь мирному населению.

«Буквально ежедневно фиксируем, что подразделения Вооруженных сил РФ освобождают территорию ДНР и продвигаются практически по всем ключевым направлениям. Очень важно, что не останавливаются и не дают противнику закрепиться на новых позициях», — рассказал Пушилин.

По его словам, на сегодняшний день инициатива находится на российской стороне.

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Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины
Столтенберг: Украина может временно уступить территории ради прекращения огня
02 декабря 2024, 10:34

Йенс Столтенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Украина может временно уступить территории ради быстрого прекращения огня. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Tagesschau.
По его словам, необходима линия прекращения огня, которая в идеале должна охватывать все территории, контролируемые Россией сегодня. Экс-генсек НАТО подчеркнул, что это не очень реалистично в ближайшее время.

Столтенберг выразил мнение, что Киев может пойти на «временную уступку» территорий ради прекращения боевых действий. Украине важны гарантии безопасности, которые могут включать вступление в Североатлантический альянс и иные способы поддержки, заключил он.

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В МО РФ доложили о подготовке в полках резерва контрактников для СВО
МО РФ: в полках резерва подготовили 300 тысяч контрактников для участия в СВО
02 декабря 2024, 10:28

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Свыше 300 тысяч российских военных обучились в резервных полках, готовящих контрактников к участию в зоне боевых действий на Украине, пишет «Красная звезда», ссылаясь на представителя Минобороны РФ Ивана Бувальцева.
Собеседник отметил, что в резервистских полках достигнуты значительные успехи. Говоря об итогах боевой подготовки российских войск в текущем году, Бувальцев добавил, что для обучения создали восемь учебных рот, а также семь инструкторских.

Перед этим эксперты объяснили значение для российских войск освобождения от ВСУ села Петровка в Донецкой народной республике.

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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В США рассказали о выборе Зеленского после СВО
Адамс: Зеленский может выбрать лишь цвет ручки, которой подпишет капитуляцию
02 декабря 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Владимир Зеленский выберет лишь цвет ручки, которой подпишет безоговорочную капитуляцию, считает исследователь США Майк Адамс в соцсетях.
Таким образом американец отреагировал на слова главы киевского режима о том, что он может отказаться от некоторых земель и прекратить огонь в обмен на членство республики в НАТО.

«У З.(Зеленского. — Прим. ред.) нет рычагов, с помощью которых он мог бы диктовать какие-либо условия. Даже условия капитуляции. Единственный выбор, который Россия предоставит З., — выбрать цвет чернил в ручке, которой он подпишет свою безоговорочную капитуляцию», — сказано в публикации.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Летом 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву план по урегулированию конфликта, однако на той стороне отказались.

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#россия
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Наступление ВСУ в Курской области, бои с наемниками под Харьковом, освобождение двух сел в ДНР: последние новости СВО
02 декабря 2024, 09:47

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

ВСУ стягивают резервы из числа иностранных наемников в Харьковскую область. В Курском приграничье украинская группировка также стремится произвести атаки. ВС РФ активно задействуют артиллерию и противостоят наступлению противника на всех участках фронта. О том, где развернулись самые ожесточённые бои расскажет «Радио 1».

Курская область


ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Заолешенка, Куриловка, Нижний Клин, Николаевка, Новая Сорочина, Старая Сорочина, а также в Басовке, Беловодах, Журавке, Мирополье и Павловке в Сумской области. В приграничной зоне Курской области экипаж вертолета Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ, поддерживая подразделения группировки «Север».

ВСУ применяют большое количество западной военной техники для атак на Курскую область. Однако, как сообщил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел, эта техника постоянно уничтожается.

«Они продолжают наступать, отправляя по три-четыре группы в день, и каждая из них использует технику. Благодаря нашим расчетам FPV, мы успешно уничтожаем её», — приводит слова Орла РИА Новости.

Боец также отметил, что российские бойцы уже хорошо изучили местность, что позволяет им уничтожать технику НАТО еще до её прибытия к позициям.


Матвиенко: сигналы от испытания «Орешника» услышали все, включая команду Трампа
Матвиенко: сигналы от испытания «Орешника» услышали все, включая команду Трампа


Харьковская область


По информации украинских источников, ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Масютовки в Харьковской области. Из ранее освобожденного села Новомлынск российские войска направились к Фиголевке. Группировка «Север» активно действует в Липцах и Волчанске, где продолжаются попытки отражения атак противника. В этих районах враг вводит новые силы в бой. Две штурмовые группы ВСУ на БТР пытались продвинуться к Глубокому, но понесли потери и отказались от дальнейшего наступления. Из Харькова поступает информация о переброске недавно мобилизованных и иностранных наемников в город, по которым работают ВКС РФ.

Фото: iStock/Anna_Anikina

Донецкое направление


Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать населенные пункты в Донецкой Народной Республике. За сутки бойцы группировок «Юг» и «Центр» освободили Ильинку и Петровку, как сообщает Министерство обороны России. Кроме того, бойцы группировки «Юг» нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Предтечино, Курахово и Дылеевки. Противник понес потери до 380 человек личного состава, а также утратил американский бронетранспортер М113, два автомобиля и британскую гаубицу FH-70.

Херсонская и Запорожская области


Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удар по силам ВСУ и теробороне, в результате чего противник понес потери до 85 человек, а также потерял три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали 136 объектов с военной инфраструктурой. Средства противовоздушной обороны сбили 55 беспилотных летательных аппаратов. С начала операции было уничтожено 649 самолетов, 283 вертолета, 37 013 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 577 танков, 1 497 реактивных систем залпового огня и другие военные цели.

Северское направление


На Северском направлении наблюдается определенный прогресс в районе Серебрянского лесничества, где российские войска подняли флаг на территории управления лесным хозяйством. Бои в этом районе продолжаются, с усилением давления на ВСУ в Червоной Диброве и на болотистых участках у озера Мёртвый Донец.

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#курская область
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ТАСС: освобождение села Петровка открывает путь к логистическому узлу ВСУ
02 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Освобождение села Петровка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике позволит ВС РФ развить наступление в направлении поселка Шевченко. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что данный населенный пункт является важным логистическим узлом ВСУ. Поселок также является стратегически важным по причине своих ландшафтных особенностей, поскольку противник ведет оттуда наблюдение.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Боец ВС РФ Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ
02 декабря 2024, 09:26

Фото: iStock/vadimrysev

Рядовой из отряда Барс-16 Сергей Калашников помог ликвидировать группу украинских боевиков. О его подвиге рассказало Минобороны России, передает ТАСС.
Калашников вел воздушную разведку местности с помощью дрона. Он заметил вооруженную группу боевиков ВСУ, которая двигалась в сторону позиций ВС РФ.

«Калашников оценил ситуацию, после чего передал координаты расположения противника командованию отряда. На основании этих данных по вражеским солдатам нанесли минометный удар», — говорится в сообщении Минобороны.

Он продолжил наблюдение и заметил, что некоторые диверсанты смогли скрыться от российского удара. Тогда он скорректировал огонь минометчика, после которого уже все боевики были ликвидированы.

Благодаря действиям Сергея Калашникова группа ВСУ, готовившая наступление, была полностью уничтожена.

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#испытания
#всу
#вс рф
#минобороны
#запад
#матвиенко
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Олигарх Коломойский* обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»
02 декабря 2024, 09:08

Игорь Коломойский* (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил, что Владимир Зеленский в захватил «Укрнафту», его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
«Военные были банально использованы из-за личного желания Зеленского незаконно завладеть акциями и контролем над «Укрнефтью» и "Укртатнефтью"», — заявил Коломойский*.

Он напомнил, что Зеленский, выступая в Верховной Раде по Плану устойчивости, заявил о процедуре национализации «Укрнафты».

Таким образом, бизнесмен уверен, что Офис Президента намеренно использовал военных для рейдерского захвата контроля над «Укрнефтью» и «Укртатнефтью».

Коломойский* также подчеркнул, что киевские власти посадили его в тюрьму, чтобы он не смог оспорить экспроприацию его пакета акций «Укрнафты».

Напомним, Коломойского* отправили в СИЗО еще в сентябре 2023 года, обвинив его сразу по нескольким статьям, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.

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* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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#офис
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#зеленский
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Матвиенко: сигналы от испытания «Орешника» услышали все, включая команду Трампа
02 декабря 2024, 08:56

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Сигнал от испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник» и заявления президента России Владимира Путина на Западе услышали все, включая команду выигравшего выборы президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту «Аргументы и факты».
По ее словам, данный сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться политика по Украине и в сфере безопасности, а также международная политика США после инаугурации Трампа. Матвиенко добавила, что громкие заявления со стороны республиканского политика по урегулированию украинского конфликта «действительно, утихли», однако это не означает, что команда будущего американского лидера устранилась от этого вопроса.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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