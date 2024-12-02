Матвиенко: сигналы от испытания «Орешника» услышали все, включая команду Трампа

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)
Сигнал от испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник» и заявления президента России Владимира Путина на Западе услышали все, включая команду выигравшего выборы президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту «Аргументы и факты».
По ее словам, данный сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться политика по Украине и в сфере безопасности, а также международная политика США после инаугурации Трампа. Матвиенко добавила, что громкие заявления со стороны республиканского политика по урегулированию украинского конфликта «действительно, утихли», однако это не означает, что команда будущего американского лидера устранилась от этого вопроса.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова