Матвиенко возмутило, что школьников могут высадить из-за неоплаты проезда

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)
Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко возмутило, что кто-то может высаживать школьников за неоплаченный проезд в общественном транспорте. Спикер предложила взять на контроль доступность и реализацию льготного проезда для семей с детьми.
«…Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?» — произнесла Матвиенко на правительственном часе о роли транспортного комплекса.Она добавила, что граждане должны понимать, что имеют право на предоставляемые государством льготы. Матвиенко попросила министра транспорта Романа Старовойта наладить более эффективную систему контроля.
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