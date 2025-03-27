Россиян предупредили о смертельной опасности крем-супов

Фото: iStock/500
Суп — это привычная, знакомая с раннего детства часть нашего рациона, блюдо, которое присутствует практически во всех традиционных мировых кухнях. В России особенно распространены крем-супы. Так ли они полезны, как кажется?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что есть разница между крем-супом и супом-пюре.
По ее словам, суп-пюре близок к соку, потому все вещества транзитно проходят в желудок гораздо быстрее.
Отличие супа-пюре от крем-супа, как сказала Павлюк, заключается в добавлении сливок.
Она добавила, что для желудка вредно всё, что увеличивает контактирование с хеликобактером, а это различные канцерогены, нарушающие работу защитных клеток и увеличивающие в перспективе риск развития язвы и рака.
Читайте также:
Диетолог назвала пищу, которая вызывает рак желудка
«Риск рака кишки»: Диетолог раскрыла свойства традиционной российской крупы
«Только дефицит калорий»: Эндокринолог оценила диету с отказом от фруктов
«Суп-пюре — это суп, который был приготовлен до гомогенной консистенции из овощей, например, с помощью блендера. Ничего особенно вредного в супе-пюре нет, за исключением того, что овощи в цельном виде будут усваиваться подольше, чем в пюрированном виде», — объяснила эксперт.
По ее словам, суп-пюре близок к соку, потому все вещества транзитно проходят в желудок гораздо быстрее.
«Наш желудок — это как стиральная машинка. Суп-пюре слишком быстро будет усваиваться, но это не очень вредно для желудка. Желудок хуже переносит соленое, жареное, острое», — отметила диетолог.
Отличие супа-пюре от крем-супа, как сказала Павлюк, заключается в добавлении сливок.
«В сливках много насыщенных жиров. Это вредно тем, у кого есть проблемы с холестерином, ишемическая болезнь. К тому же это дополнительные калории, из-за сливок вес примерно в 300-400 калорий», — подчеркнула специалист.
Она добавила, что для желудка вредно всё, что увеличивает контактирование с хеликобактером, а это различные канцерогены, нарушающие работу защитных клеток и увеличивающие в перспективе риск развития язвы и рака.
Читайте также:
Диетолог назвала пищу, которая вызывает рак желудка
«Риск рака кишки»: Диетолог раскрыла свойства традиционной российской крупы
«Только дефицит калорий»: Эндокринолог оценила диету с отказом от фруктов
Анастасия Панченко