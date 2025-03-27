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Россиян предупредили о смертельной опасности крем-супов

Диетолог Павлюк: крем-супы повышают риск развития рака и язвы
Фото: iStock/500

Фото: iStock/500

Суп — это привычная, знакомая с раннего детства часть нашего рациона, блюдо, которое присутствует практически во всех традиционных мировых кухнях. В России особенно распространены крем-супы. Так ли они полезны, как кажется?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что есть разница между крем-супом и супом-пюре.

«Суп-пюре — это суп, который был приготовлен до гомогенной консистенции из овощей, например, с помощью блендера. Ничего особенно вредного в супе-пюре нет, за исключением того, что овощи в цельном виде будут усваиваться подольше, чем в пюрированном виде», — объяснила эксперт.

По ее словам, суп-пюре близок к соку, потому все вещества транзитно проходят в желудок гораздо быстрее.

«Наш желудок — это как стиральная машинка. Суп-пюре слишком быстро будет усваиваться, но это не очень вредно для желудка. Желудок хуже переносит соленое, жареное, острое», — отметила диетолог.

Отличие супа-пюре от крем-супа, как сказала Павлюк, заключается в добавлении сливок.

«В сливках много насыщенных жиров. Это вредно тем, у кого есть проблемы с холестерином, ишемическая болезнь. К тому же это дополнительные калории, из-за сливок вес примерно в 300-400 калорий», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что для желудка вредно всё, что увеличивает контактирование с хеликобактером, а это различные канцерогены, нарушающие работу защитных клеток и увеличивающие в перспективе риск развития язвы и рака.

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Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» объявили о приёме заявок
27 марта 2025, 15:49

Фото: https://ideas-forum.ru/

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» организует подготовку и проведение ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» и конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Цель проведения форума – отбор и реализация идей, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года. Идеи с максимальным потенциалом для общества и экономики будут представлены авторами президенту России.
Целями проведения конкурса брендов являются поиск и поддержка развития перспективных российских брендов в каждом регионе страны.

Также в этом году агентство совместно с Фондом «Росконгресс» при поддержке Минобороны России впервые организует проведение ежегодной премии «Страну меняют люди».

Открыт приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщили в пресс-службе АСИ

Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Эксперты отберут лучшие сто идей. Самые сильные будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. В России много мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, – эффективный механизм решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», – сказал замруководителя администрации президента России, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.
Идеи и предложения принимаются по пяти направлениям.

Национальная социальная инициатива. Отбор пройдёт по двум ключевым темам: социальные инициативы и городское развитие.

Обе нацелены на улучшение качества жизни людей, но решают разные задачи. Социальные проекты – это поддержка общества на всех уровнях. Речь идёт об идеях, которые внедряют новые технологии в медицину, образование и социальную помощь, формируют здоровый образ жизни и укрепляют традиционные ценности. Особое внимание – к поддержке семьи. Также важны проекты, развивающие частно-государственное партнёрство, помогающие участникам спецоперации и их семьям, создающие технологии для людей с инвалидностью.

Городское развитие – это проекты, которые меняют облик городов и сёл. Эти инициативы должны быть направленные на новые формы занятости в малых городах, улучшение транспортной связанности, включая малую авиацию. Важны проекты по возрождению сёл, строительству доступного жилья и созданию городов будущего с умными технологиями управления. Отдельный акцент – на сохранение гастрономических традиций народов России.
Национальная предпринимательская инициатива. Идеи принимаются по двум ключевым темам: новый бизнес и креативная экономика.

Новый бизнес – проекты, меняющие правила игры. Организаторы ждут идей, связанных с новыми технологиями и ИИ-решениями для бизнеса, которые оптимизируют процессы и открывают новые возможности. Важное место занимают финансовые сервисы, упрощающие жизнь предпринимателей, корпоративные акселераторы, помогающие стартапам расти.

Креативная экономика – это проекты, объединяющие творчество и технологии. Организаторы ищут идеи на стыке креатива и IT, которые создают новые продукты и сервисы. Особое внимание – культурному программированию: проектам, которые развивают территории через искусство, дизайн и культурные инициативы. Организаторы поддерживают локальные продукты и бренды, а также проекты, которые представляют Россию на международной арене.

Национальная технологическая инициатива. Здесь важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ». Проекты должны укрепить страну, обеспечить ее безопасность.

Гражданско-военные технологии – проекты, которые помогают армии, используя гражданские разработки. Идеи должны быть направлены на применение гражданских технологий для военных нужд, подготовку людей к гражданской обороне через современные методы.

Платформа НТИ нацелена на прорывные технологии, изменяющие мир. Здесь заинтересованы в проектах, связанных с освоением космоса и неба, открывающим новые горизонты для человечества.

Национальная кадровая инициатива. Здесь фокусировка на идеях и проектах, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами. Это прогнозирование кадровой потребности экономики, чтобы приоритетные отрасли всегда были обеспечены квалифицированными специалистами. Организаторы поддерживают инициативы, связанные с профессиями будущего, программы подготовки, которые помогут людям адаптироваться к вызовам современности. Особое внимание – ранней профориентации через игры, VR-технологии и цифровые двойники, делая выбор профессии увлекательным и доступным для молодёжи.

Национальная экологическая и климатическая инициатива. Идеи и проекты по этому направлению призваны сохранить природу, адаптировать страну к климатическим изменениям и создать условия для устойчивого развития. Интересуют идеи, связанные с оценкой и прогнозированием состояния окружающей среды, чтобы заранее предугадывать последствия климатических изменений и принимать меры.

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем нужно следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.

Работа по экспертной оценке идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный форум, который запланирован на лето и пройдёт в Нижнем Новгороде. На нём будут представлены 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания 10 из них продемонстрируют руководству страны.

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#россия
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«Благосостояние двоякое»: Многодетная мать назвала главную проблему демографии РФ
Многодетная мать Канчели: молодым семьям важно жилье и уверенность в завтра
27 марта 2025, 15:42

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2024 году увеличился до рекордных 800 тысяч рублей. Годом ранее он составлял около 565 тысяч. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за предыдущий год.
Многодетная мать, член общественной палаты Московской области Елена Канчели в беседе с «Радио 1» заявила, что с учетом инфляции, размер пособия идет в ногу со временем, и это улучшило жизнь женщин, находящихся в декрете.

«Однако никогда нельзя называть такую сумму достаточной. Конечно, хотелось бы, чтобы она была больше. Но у нас стимулируют рождаемость не материальные пособия и меры, а вещи более стабильные: уверенность в завтрашнем дне, разговоры о жилье. Здесь важен разговор про ипотеку», — поделилась своим мнением собеседница.

По ее словам, процент ипотеки растет, а зарплаты не выросли, поэтому благосостояние граждан двоякое.

«Молодым семьям очень сложно. Мы их подталкиваем ребенка родить, выстроить свою жизнь, но все-таки жилье — определяющий фактор. Более уверено человек стоит на ногах, когда он имеет свой дом. А дальше уже легче и карьеру строить, и образование получать, и семью развивать», — сказала многодетная мать.

Она добавила, что если государство закроет базовые ценности человека, то женщина будет чувствовать себя безопасно, а семья — благополучно.

«Есть семьи, которые нуждаются в большей поддержке. Если семью с тремя детьми сравнивать с семьей, в которой десять детей это большая разница», — завершила Канчели.

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Российские семьи пригласили на творческий конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь»
27 марта 2025, 14:25

Фото: сайт osshor.ru

В России с 20 апреля по 9 мая 2025 года будет проходить шестой Всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь». Его проводят общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» вместе с Акционерным обществом «МОСГАЗ» в рамках акции «Вечный огонь в нашем сердце».
«В этом году исполняется 80 лет со Дня Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В честь этого знакового юбилея президент России объявил его Годом защитника Отечества. Участие в конкурсе станет отличной возможностью почтить память защитников, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, вспомнить их подвиги и приобщиться к празднованию Дня Победы», – сообщили организаторы.
К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми до 18 лет. Работы принимаются в соцсети «ВКонтакте» и оцениваются по пяти номинациям в различных техниках художественного мастерства – рисунок, коллаж, поделка, компьютерная графика и анимация. Можно также прислать видеоролики об истории создания работы.

Победители конкурса примут участие в церемонии профилактики Вечного огня на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. Призёры получат дипломы и ценные подарки. Специальные подарки вручат самым активным образовательным учреждениям и авторам запомнившихся работ.

Ознакомиться с правилами проведения конкурса можно по ссылке.

В прошлом году конкурс объединил более 55 тыс. семей из 89 регионов страны. А всего за пять лет существования в нём приняли участие более 110 тыс. семей со всей страны.

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#искусство
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На территории «Сириус» состоится юбилейная Всероссийская неделя охраны труда
27 марта 2025, 13:15

Фото: istockphoto / metamorworks

С 15 по 18 сентября 2025 года в Университете «Сириус» на федеральной территории «Сириус» состоится юбилейная X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Организатором мероприятия выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а оператором — Фонд Росконгресс. Возглавляет Оргкомитет ВНОТ заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.
С момента своего основания ВНОТ стал основным форумом страны по вопросам социальной защиты, охраны труда и промышленной безопасности. В юбилейном году мероприятие обещает собрать около 10 тысяч участников.

В работе Оргкомитета также примут участие такие важные фигуры, как советник Президента России Антон Кобяков, глава Минтруда России Антон Котяков, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, президент РСПП Александр Шохин, а также представители федеральных и региональных властей и крупных компаний, таких как Ростех, Росатом, Газпром, ФНПР и РСПП.

Основной стратегической темой деловой программы ВНОТ — 2025 станет «Народосбережение — основа устойчивого развития». В рамках форума состоится заседание Консультативного Совета по трудовым и социальным вопросам стран СНГ.

В поддержку малого и среднего бизнеса в рамках ВНОТ — 2025 будет организован специальный трек деловой программы, а также пройдут традиционные мероприятия, такие как Молодёжный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, а также конкурсы по охране труда и профессиональному мастерству в сфере социального обслуживания. Мероприятия-спутники будут организованы в Санкт-Петербурге в апреле и в Красноярске в июне 2025 года.

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Диетолог назвала пищу, которая вызывает рак желудка
Диетолог Павлюк: соленая пища вызывает рак желудка
27 марта 2025, 13:13

Фото: istockphoto/jenifoto

Специалисты утверждают, что если человек мечтает о крепком здоровье, стройной фигуре и отличном самочувствии, то ему стоит пересмотреть свое меню! Потому что все патологии приобретаются из того, что мы потребляем.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что хуже всего влияет на здоровье желудка.

«Для желудка, прежде всего, вредна соленая пища, горячая, излишняя. Это в большей степени вызывает проблемы. Много соленой пищи — это риск рака желудка. Жареная пища, богатая трансжирами, различными канцерогенами будет тоже вредна для желудка», — сказала врач.

По ее словам, организм слишком быстро впитывает, и подобная пища переносится им хуже.

«Получается высокий гликемический индекс, и идет большая нагрузка на обменные процессы, сахар поднимается, выше риск инсулинорезистентности и набора веса», — добавила Павлюк.

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