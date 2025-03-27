Россиян предупредили о смертельной опасности крем-супов

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2024 году увеличился до рекордных 800 тысяч рублей. Годом ранее он составлял около 565 тысяч. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за предыдущий год.