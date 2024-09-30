В Госдуме заявили, что решение не рожать детей не подпадает под закон о чайлдфри

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.
Володин подчеркнул, что целью рассматриваемого в Госдуме законопроекта является пресечение любого деструктивного контента, который может оказать влияние не решение женщины о рождении детей.
Пропаганда бездетности является серьёзной проблемой, которая негативно сказывается на демографии страны. Сейчас такую идеологию активно продвигают США, и нельзя допустить её влияния на россиянок.
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Володин подчеркнул, что целью рассматриваемого в Госдуме законопроекта является пресечение любого деструктивного контента, который может оказать влияние не решение женщины о рождении детей.
Пропаганда бездетности является серьёзной проблемой, которая негативно сказывается на демографии страны. Сейчас такую идеологию активно продвигают США, и нельзя допустить её влияния на россиянок.
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Анастасия Чинкова