Володин назвал рожденными в пробирке депутатов — противников запрета чайлдфри

Фото: сайт Кремля
Политики, которые выступают против запрета идеологии чайлдфри, являются «рожденными в пробирке». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире канала «Дума ТВ».
Согласно его мнению, данная инициатива является «серьезным вопросом». Политик отметил, что по ней обязательно будет поименное голосование.
Володин добавил, что отказ от рождения детей — это навязанная западными государствами идеология.
Напомним, 25 сентября этого года в Думу был внесен законопроект, который устанавливает штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. В Госдуме подчеркнули, что целью закона является пресечение любого деструктивного контента, который «может повлиять на решение о рождении детей».
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Володин добавил, что отказ от рождения детей — это навязанная западными государствами идеология.
Напомним, 25 сентября этого года в Думу был внесен законопроект, который устанавливает штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. В Госдуме подчеркнули, что целью закона является пресечение любого деструктивного контента, который «может повлиять на решение о рождении детей».
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Екатерина Коршунова