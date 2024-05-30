Матвиенко заявила, что звание Героя Труда ее ко многому обязывает

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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что получение звания Героя труда возлагает на неё значительные обязательства.
Она подчеркнула, что её работа на государственной службе всегда была направлена на благо народа и страны.
В апреле президент России Владимир Путин удостоил Матвиенко звания Героя труда.
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В апреле президент России Владимир Путин удостоил Матвиенко звания Героя труда.
«Сегодня для меня особенный день, как, я уверена, и для всех присутствующих здесь — это очень волнующий момент. У меня за плечами 52 года трудового стажа, и всё это время я посвятила государственной службе», — цитирует Матвиенко РИА Новости.Читайте также:
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Артем Кузьмин