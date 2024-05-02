Фото: сайт Кремля
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала создать военный трибунал по итогам СВО, по результатам которого, все, кто имеет отношение к трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе, понесут наказание. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Матвиенко назвала создание такого трибунала необходимым и отметила, что он позволит представить всю картину возникновения киевского нацизма. Одним из центральных эпизодов должны стать события в Одессе, добавила спикер Совфеда.
Напомним, трагедия в Одессе произошла десять лет назад. Тогда произошло столкновения между сторонниками «евромайдана» и участниками «антимайдана». Ранения получили более 250 человек, 48 погибли.
Политик добавила, что никто из причастных к преступлению не должен уйти от наказания.
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Напомним, трагедия в Одессе произошла десять лет назад. Тогда произошло столкновения между сторонниками «евромайдана» и участниками «антимайдана». Ранения получили более 250 человек, 48 погибли.
Политик добавила, что никто из причастных к преступлению не должен уйти от наказания.
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Анастасия Хохлова