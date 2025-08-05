Озвучена официальная причина смерти Оззи Осборна

05 августа 2025, 21:15

Sun: инфаркт миокарда и остановка сердца стали причиной смерти певца Оззи Осборна

Оззи Осборн (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Причиной смерти британского рок-музыканта и лидера группы Black Sabbath Джона Майкла Осборна, более известного как Оззи Осборн, стал острый инфаркт миокарда и остановка сердца. Об этом сообщает издание The Sun.