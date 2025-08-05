Озвучена официальная причина смерти Оззи Осборна
Sun: инфаркт миокарда и остановка сердца стали причиной смерти певца Оззи Осборна
Причиной смерти британского рок-музыканта и лидера группы Black Sabbath Джона Майкла Осборна, более известного как Оззи Осборн, стал острый инфаркт миокарда и остановка сердца. Об этом сообщает издание The Sun.
Помимо основного диагноза, среди сопутствующих причин смерти названы ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.
Оззи Осборн, который был фронтменом легендарной группы Black Sabbath, скончался 22 июля в возрасте 76 лет. 30 июля в Бирмингеме состоялась торжественная церемония прощания с музыкантом, собравшая множество поклонников и коллег по музыкальному миру.
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