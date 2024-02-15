Тренер Тарханов прокомментировал игру Захаряна в матче с «ПСЖ»

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Российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ».
«Вчера был интересный матч. Арсен хорошо вышел. Мне прислали его статистику: он выиграл почти все единоборства, отдавал много передач. Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ». Во второй игре Арсен, может, и не появится в старте, но выйдет на замену точно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он также выражал уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.
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