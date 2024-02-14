Общественник Алексеев: «Было бы лучше более чётко прописать действия арбитров»

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Основатель российского «Объединения спортивных болельщиков» Всеволод Алексеев заявил, что введение в футболе синих карточек за тактические фолы и споры с судьями не искоренят скандалы с арбитрами.
Он отметил необходимость более чёткого прописания правил действий самих судей.
Ранее журналист, автор Telegram-канала «Футбольные темы» Артем Локалов заявил, что нововведения в футболе, в том числе и введение синих карточек, необходимы.
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«Это не первая попытка введения дополнительных карточек в футболе. Недавно появлялись белые карточки в футболе, но они несли не карательную функцию, а поощрительную. Было бы лучше более четко прописать действия арбитров в той или иной ситуации, чтобы выдачи карточек были обоснованными», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Алексеев.
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Мелисса Тимофеева