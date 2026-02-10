В Госдуме предупредили об изменениях в оплате услуг ЖКХ
В России с марта произойдет изменение сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг: крайний срок переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Дата получения квитанций также изменится: теперь их будут рассылать не раньше 5-го числа каждого месяца. Депутат отметил, что такие изменения принесут больше удобства для россиян.
Кошелев подчеркнул, что, хотя проблема общей задолженности по жилищно-коммунальным услугам не стоит остро, поскольку большинство людей ответственно подходят к оплате, эти нововведения всё же важны для повышения уровня комфорта и улучшения финансового состояния населения.
Многие граждане получают зарплату после 10 числа. Перенос срока оплаты услуг позволит людям вносить платежи сразу после получения основного дохода, избегая необходимости «дотягивать» до зарплаты, искать дополнительные средства для оплаты квитанций или брать в долг, что часто приводит к просрочке платежей и начислению пеней, пояснил Кошелев.
