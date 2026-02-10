В Госдуме предупредили об изменениях в оплате услуг ЖКХ

10 февраля 2026, 08:38

Депутат Кошелев: крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10 на 15 число

Фото: iStock/breeze393

В России с марта произойдет изменение сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг: крайний срок переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.