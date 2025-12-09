Американские игровые гиганты зарегистрировали товарные знаки в России

09 декабря 2025, 06:42

Два известных производителя игр для ПК из США зарегистрировали 7 товарных знаков в РФ

Фото: iStock/Kerkez

Два крупных американских разработчика компьютерных игр подали заявки на регистрацию в России семи товарных знаков, включающих названия ряда популярных игровых франшиз. Об этом пишет ТАСС.





Речь идет о таких известных играх, как Dishonored, Starfield, Wolfenstein, Deathloop, Fallout, Quake и Call of Duty. Уточним, что заявки в Роспатент в октябре 2025 года подали компании Activision Publishing и ZeniMax Media, Inc. Последняя является дочерней компанией Microsoft Gaming.



