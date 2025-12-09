Американские игровые гиганты зарегистрировали товарные знаки в России
Два известных производителя игр для ПК из США зарегистрировали 7 товарных знаков в РФ
Два крупных американских разработчика компьютерных игр подали заявки на регистрацию в России семи товарных знаков, включающих названия ряда популярных игровых франшиз. Об этом пишет ТАСС.
Речь идет о таких известных играх, как Dishonored, Starfield, Wolfenstein, Deathloop, Fallout, Quake и Call of Duty. Уточним, что заявки в Роспатент в октябре 2025 года подали компании Activision Publishing и ZeniMax Media, Inc. Последняя является дочерней компанией Microsoft Gaming.
Регистрацию товарных знаков осуществляют по классам МКТУ № 09 и № 41, охватывающим игровое программное обеспечение, а также развлекательные услуги (предоставление онлайн-игр для ПК).
В настоящее время документы проходят экспертизу в ведомстве.
Напомним, что обе компании ранее приостановили продажи своих игр в России. Activision Blizzard, создатель Call of Duty и World of Warcraft, сообщала о своем решении в марте 2022 года.
