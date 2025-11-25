Philips может потерять товарный знак в России

25 ноября 2025, 12:48

Фото: iStock/Milos Ruzicka

В Роспатенте заканчивается регистрация товарного знака Philips, и компания может утратить права на бренд на территории России. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, производителю необходимо продлить действие знака, в противном случае третьи лица смогут подать заявку на использование схожего обозначения.



Директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин отметил, что использовать бренд Philips без согласия правообладателя все равно никто не сможет.





«Известные марки защищены не только регистрацией, но и нормами о недобросовестной конкуренции. Благодаря высокой узнаваемости попытки их коммерческого использования неизбежно будут пресекаться», — пояснил эксперт.