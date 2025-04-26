McDonald's начинает свое возвращение в Россию

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Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ для выпуска продукции в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответсвующие документы.
«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России», — рассказала агентству генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
Заявка на регистрацию товарного знака была подана компанией еще в декабре прошлого года. Уже в апреле ее приняли на рассмотрение. Компания рассчитывает продавать в России еду и напитки под товарным знаком «Макдоналдс». Помимо этого организация хочет начать осуществлять в РФ предоставление ресторанных услуг и доставку еды.
По словам Акиншиной, соответствующая заявка говорит о намерении McDonald's вернуться на российский рынок после ухода в 2022 году.
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