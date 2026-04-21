МЧС эвакуировало более 70 россиян из охваченного боевыми действиями Ливана
Группу российских граждан эвакуировали из Ливана в Москву на фоне обострения ситуации в республике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Спецборт вывез 73 человека, пожелавших покинуть зону военного конфликта, в том числе 33 детей. Самолет Ил‑76 приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажиров сопровождали врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.
Операцию организовали по поручению президента России Владимира Путина и главы министерства Александра Куренкова. Ранее в тот же день спецборт МЧС доставил в Ливан гуманитарную помощь, состоящую из передвижных электростанций, продуктов питания, палаток и одеял.
Читайте также: