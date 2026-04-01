Спецборт МЧС доставил в Москву из Нижнекамска десять пострадавших при ЧП на заводе
Спецборт МЧС России доставил в Москву десять пострадавших при ЧП в Нижнекамске. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Республике Татарстан» на платформе MAX.
Напомним, что ЧП произошло днём 31 марта на территории «Нижнекамскнефтехима» — в пресс-службе компании предварительной причиной возгорания назвали технологический сбой.
Глава СК РФ взял на личный контроль дело о гибели россиянки в московском салоне
Всего за медицинской помощью обратились 68 человек, 21 из них госпитализировали. По уточненной информации, при тушении пожара и проведении поисково-спасательных работ погиб один огнеборец, ещё трое пострадали.
В ночь со вторника на среду Ил-76 МЧС РФ вылетел из Нижнекамска в столицу, чтобы доставить в медучреждения Москвы десять человек. На борту пострадавших сопровождали врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи, а также специалисты Минздрава. Этим утром самолёт приземлился в аэропорту в подмосковном Жуковском.