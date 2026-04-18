Axios: Нетаньяху шокировало заявление Трампа о запрете ударов по Ливану

18 апреля 2026, 06:11

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в состоянии сильного потрясения и беспокойства из-за недавнего заявления президента США Дональда Трампа о запрете на нанесение ударов по Ливану. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на свои источники.





По информации издания, израильские официальные лица обратились к Белому дому за разъяснениями относительно поста американского лидера. Автор статьи отметил, что согласно достигнутому ранее соглашению даже в условиях временного прекращения огня Израиль имеет право атаковать Ливан в целях самообороны.



«Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации», — говорится в материале.