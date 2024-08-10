МЧС: из приграничья Курской области эвакуировано больше 76 тысяч человек

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Почти 77 тысяч человек эвакуировано с приграничных территорий под Курском, где несколько дней остается напряженная обстановка в связи с атакой со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили в региональном МЧС России. Уточняется, что более 4,4 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону в Курской области с утра, 6 августа. В Минобороны России доложили об отправке в указанный район дополнительных сил ВС РФ. В ликвидации диверсантов также участвуют бойцы Росгвардии и пограничники. В регионе введен режим контртеррористической операции, усиливающий полномочия региональной власти. Волонтеры помогают эвакуировать людей из опасных районов.
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Никита Кротов