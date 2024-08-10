МЧС: из приграничья Курской области эвакуировано больше 76 тысяч человек

Почти 77 тысяч человек эвакуировано с приграничных территорий под Курском, где несколько дней остается напряженная обстановка в связи с атакой со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили в региональном МЧС России. Уточняется, что более 4,4 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.