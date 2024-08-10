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Атака со стороны боевиков ВСУ под Курском полностью истощит украинских неоцацистов, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works. Американский аналитик подчеркнул, что Киев уже давно проиграл, просто не перестал сражаться. Однако способность Украины к сражениям, по словам Джонсона, ежедневно уменьшается. Бывший силовик США добавил, что украинская армия несет безвозвратные значительные потери.
«Они (ВСУ) уничтожаются сотнями, а может, и тысячами. Одно дело, если бы у Украины было в резерве 400-500 тысяч обученных солдат, которых они могли бы потом бросить в бой, неограниченный запас танков Bradley или пара эскадрилий самолетов F-16. Но у них этого нет», — резюмировал Джонсон.
Боевики ВСУ напали на Курскую область утром, 6 августа, сейчас там продолжаются бои. Отмечалось, что в самом Курске общественный порядок обеспечивает полиция совместно с народными дружинами.
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