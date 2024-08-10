ВС РФ заманили украинский танк в минную ловушку под Горловкой

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Российские войска заманили украинский танк в ловушку из заранее установленных мин на Горловском направлении ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
На опубликованных кадрах видно, как оператор беспилотника следит за танком ВСУ, следующим по дороге. В какой-то момент машина наезжает на заранее приготовленные российскими военными мины, и происходит взрыв.
Такую операцию провели инженеры батальона «Лавина» 132-й бригады ВС РФ. Они заранее изучили маршруты следования танка и установили мины на пути его следования.
Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ за минувшие сутки на Курском направлении. Подробнее читайте об это в материале «Радио 1».
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Такую операцию провели инженеры батальона «Лавина» 132-й бригады ВС РФ. Они заранее изучили маршруты следования танка и установили мины на пути его следования.
Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ за минувшие сутки на Курском направлении. Подробнее читайте об это в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова