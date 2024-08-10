Фото: Минобороны России
Бои в Курской области станут решающей битвой СВО, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, после этого сражения падает не только Украина, но и весь военный блок НАТО, который ее поддерживает.
«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил. Я призываю вас всех принять участие в этой битве. Решающей битве. Потому что после нее Украина падет», — отметил он.Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака со стороны боевиков ВСУ под Курском полностью истощит украинских неоцацистов. Американский аналитик подчеркнул, что Киев уже давно проиграл, просто не перестал сражаться. Однако способность Украины к сражениям, по словам Джонсона, ежедневно уменьшается, ведь ее армия несет безвозвратные значительные потери.
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