Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бои в Курской области назвали решающей битвой СВО

Бои в Курской области назвали решающей битвой СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов: бои в Курской области станут решающей битвой СВО
10 августа 2024, 17:49
Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

Бои в Курской области станут решающей битвой СВО, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, после этого сражения падает не только Украина, но и весь военный блок НАТО, который ее поддерживает.


«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил. Я призываю вас всех принять участие в этой битве. Решающей битве. Потому что после нее Украина падет», — отметил он.
Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака со стороны боевиков ВСУ под Курском полностью истощит украинских неоцацистов. Американский аналитик подчеркнул, что Киев уже давно проиграл, просто не перестал сражаться. Однако способность Украины к сражениям, по словам Джонсона, ежедневно уменьшается, ведь ее армия несет безвозвратные значительные потери.

Читайте также:

Серьезные бои в Курской области, продвижение ВС РФ под Торецком: последние новости СВО

В МО РФ раскрыли потери ВСУ под Курском

«Уничтожаются сотнями»: в США в ужасе от ситуации в Курской области
#мо
#сша
#армия
#украина
#новости
#всу
#вс рф
#киев
#атака
В США сообщили, что ждет Украину из-за ситуации со светом
Миршаймер: Украину ждет катастрофа из-за краха электросетей
10 августа 2024, 18:03

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина за время боевых действий потеряла, по разным данным, до 90% электросетей, что уже зимой станет для нее катастрофой, считает политолог из США Джон Миршаймер в беседе с адвокатом Гленном Гринвальдом.
«Российские ВВС фактически уничтожили около 50% электросетей на Украине. А если не учитывать объекты атомной энергетики, то из строя выведено 90% электросетей. С наступлением зимы это будет иметь катастрофические последствия», — прокомментировал Миршаймер.

Он резюмировал, что нехватка электричества — лишь один из факторов, который говорит о том, что конфликт скоро завершится в пользу РФ.

Ранее сообщалось, что на Украине происходят самые значительные отключения электричества с начала конфликта.

Читайте также:

Часть Херсонской области осталась без света

Бои в Курской области назвали решающей битвой СВО

ВС РФ заманили украинский танк в минную ловушку под Горловкой
#мир
#сша
#украина
#электричество
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ заманили украинский танк в минную ловушку под Горловкой
10 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/Zeferli

Российские войска заманили украинский танк в ловушку из заранее установленных мин на Горловском направлении ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
На опубликованных кадрах видно, как оператор беспилотника следит за танком ВСУ, следующим по дороге. В какой-то момент машина наезжает на заранее приготовленные российскими военными мины, и происходит взрыв.

Такую операцию провели инженеры батальона «Лавина» 132-й бригады ВС РФ. Они заранее изучили маршруты следования танка и установили мины на пути его следования.

Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ за минувшие сутки на Курском направлении. Подробнее читайте об это в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВС РФ ударом «Искандера» ликвидировали командный состав подразделения ВСУ

«Обозначают присутствие»: военкор Коц объяснил тактику ВСУ в Курской области

NZZ: ВСУ слишком вольно трактуют ограничения Запада по применению оружия НАТО
#танки
#украина
#россия
#вс рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, по чьей указке произошел пролет украинских БПЛА над Белоруссией
МИД Белоруссии: украинские БПЛА пролетели над РБ из-за подстрекательства извне
10 августа 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

МИД Белоруссии заявил, что украинские БПЛА пролетели над территорией республики из-за подстрекательства внешних игроков, а также призвал стороны одуматься и остановить эскалацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
«Девятого августа группа запущенных с территории Украины ударных беспилотных летательных аппаратов нарушила границу Республики Беларусь и в этой связи была сбита силами ПВО нашей страны. Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расширить зону текущего в нашем регионе конфликта», — указано в сообщении.
В министерстве отмечают, что подобными провокациями в конфликт пытаются вовлечь Белоруссию, которая всегда выступала за урегулирование кризиса и остановку кровопролития.

В публикации также подчеркнули, что виной тому украинское руководство, которое действует «при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков».
«Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС. Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!», — заключили в МИД.
Ранее МИД РБ сообщал, что Белоруссия инициирует консультации с союзниками после инцидента с беспилотниками и доведет всю информацию до ООН и ОБСЕ.

Министерство предупредило, что РБ будет в полной мере пользоваться правом самообороняться и отвечать на враждебные действия или провокации любого характера.

Читайте также:

РБ инициирует консультации с союзниками после пролета беспилотника с Украины

Киев прокомментировал решение Белоруссии перебросить военных к границе с Украиной

Лукашенко: белорусам пора привыкать к мысли о новом президенте РБ
#конфликт
#мид
#данные
#консультации
#белоруссия
#страны
#регион
#оон
#ес
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уничтожаются сотнями»: в США в ужасе от ситуации в Курской области
Экс-агент ЦРУ Джонсон: нападение в Курской области истощит боевиков ВСУ
10 августа 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Атака со стороны боевиков ВСУ под Курском полностью истощит украинских неоцацистов, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works. Американский аналитик подчеркнул, что Киев уже давно проиграл, просто не перестал сражаться. Однако способность Украины к сражениям, по словам Джонсона, ежедневно уменьшается. Бывший силовик США добавил, что украинская армия несет безвозвратные значительные потери.
«Они (ВСУ) уничтожаются сотнями, а может, и тысячами. Одно дело, если бы у Украины было в резерве 400-500 тысяч обученных солдат, которых они могли бы потом бросить в бой, неограниченный запас танков Bradley или пара эскадрилий самолетов F-16. Но у них этого нет», — резюмировал Джонсон.

Боевики ВСУ напали на Курскую область утром, 6 августа, сейчас там продолжаются бои. Отмечалось, что в самом Курске общественный порядок обеспечивает полиция совместно с народными дружинами.

Читайте также:

Стала известна текущая ситуация со светом на Украине

В Минске заявили, что Украина пытается вовлечь РБ в конфликт

Росгвардия участвует в ликвидации диверсантов в регионах с режимом КТО
#мир
#украина
#россия
#сша
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна текущая ситуация со светом на Украине
Time: На Украине происходят самые серьезные отключения света с начала конфликта
10 августа 2024, 16:32

Фото: istockphoto/sandsun

Самые серьезные отключения света переживают сейчас на Украине с начала боевых действий, пишет издание Time.
«В настоящее время страна переживает самые серьезные веерные отключения электроэнергии с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года», — сказано в материале.

Обозреватели отметили, что проблемы с электроэнергией мешают людям работать пользоваться услугами банка, медицины, сетью и телефонами.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля 2022 года, когда главы Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве в противостоянии агрессии со стороны киевского режима. Недружественные к РФ страны представили миротворческую миссию РФ «вторжением».

Читайте также:

В МО РФ раскрыли потери ВСУ под Курском

Росгвардия участвует в ликвидации диверсантов в регионах с режимом КТО

«Обозначают присутствие»: военкор Коц объяснил тактику ВСУ в Курской области
#мир
#украина
#война
#сво
#новости
#россия
#электричество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Люди идут неподготовленные»: пленный боец ВСУ рассказал о беспределе в ходе призыва
МО: пленный боец ВСУ рассказал, как попал в российский плен
10 августа 2024, 16:01

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин рассказал, как попал в российский плен. Видеозапись опубликовала пресс-служба Минобороны России.
Он призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы завершить конфликт. Он подчеркнул, что киевские власти сейчас занимаются «отмыванием денег или продажей Украины Западу».

История Пашкина мало чем отличается от того, что рассказывают другие украинские военнослужащие. К нему домой приехали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) и вручили повестку. На следующий день его уже вызвали в военкомат.

Солдат рассказал, что на фронт отправляют совершенно неподготовленных людей, каким был и он. Будущие военные даже не проходят курс молодого бойца.

Когда мобилизованных привезли из Черкасс, они двое суток пробыли в посадке, после чего семерых бойцов, включая Пашкина, подняли ночью и приказали им окопаться. После началась пятиминутная перестрелка с российскими бойцами, численность которых была гораздо больше. Когда им предложили сдаться, украинские военные сразу же бросили оружие.

Пашкин отметил, что командование прекрасно знало о численном преобладании ВС РФ, поэтому отправка бойцов на поле боя, по его словам, является геноцидом.

Читайте также:

«Геноцид»: украинский пленный осудил поступки командования ВСУ

Пленный ВСУ рассказал, зачем украинские диверсанты зашли в Курскую область

В Харькове военкомы незаконно задержали мужчину
#военные
#всу
#плен
#вс рф
#минобороны рф
#сво
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардия участвует в ликвидации диверсантов в регионах с режимом КТО
Росгвардия выполняет задачи в зоне действия режима КТО
10 августа 2024, 15:25

Фото: iStock/???? ??????

Подразделения Росгвардии выполняют задачи в зоне действия режима контртеррористической операции (КТО). Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии работают в Курской, Брянской и Белгородской областях. Они выполняют задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп Украины, усилению контроля за оборотом оружия, защите важных объектов и охране правопорядка, а также принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности мирного населения.

В пресс-службе также добавили, что режим КТО был объявлен Национальным антитеррористическим комитетом, в обеспечении которого также участвуют сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД РФ и других структур.

Напомним, что режим КТО вводится на территории для защиты населения от угроз терактов. Он усиливает полномочия региональных властей, а также вводит ряд запретов и ограничений. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

Читайте также:

Украинские заключённые участвуют в атаках на Курскую область

Стала известна возможная цель атаки ВСУ на Курскую область

В Курской области вводится режим КТО
#курская область
#белгородская область
#брянская область
#терроризм
#росгвардия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ударом «Искандера» ликвидировали командный состав подразделения ВСУ
«Искандер-М» ликвидировал командный состав 22-й бригады ВСУ в Курской области
10 августа 2024, 14:20

Фото: iStock/aapsky

Российские военные ударили «Искандером» по приграничью Курской области, ликвидировав 15 человек командного состава подразделения 22-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по ранее разведанному месту, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ.

Ударом были ликвидированы 15 военнослужащих из командного состава подразделения украинской армии.

Ранее военкор Коц объяснил тактику ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

NZZ: ВСУ слишком вольно трактуют ограничения Запада по применению оружия НАТО

Поехал за мамой и не доехал: волонтеры в Курской области спасли больше 100 человек за три дня

Серьёзные бои в Курской области, продвижение ВС РФ под Торецком: последние новости СВО
#вс рф
#удар
#всу
#военные
#сво
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МО РФ раскрыли потери ВСУ под Курском
Минобороны: боевики ВСУ за время действий под Курском потеряли до 1120 человек
10 августа 2024, 14:08

Фото: istockphoto/vladj55

До 1120 человек потеряли боевики ВСУ за все время атаки на Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что бои продолжаются.
«Всeго за врeмя боeвых дeйствий на курскoм нaправлении прoтивник пoтерял дo 1 120 вoеннослужащих и 140 eдиниц бронeтехники…» — доложили в Минобороны.

Боевики ВСУ попытались вторгнуться на российскую территорию 6 августа. В район боев отправляли дополнительные силы ВС РФ. Ранее сообщалось, что российская армия зачистила от врага населенный пункт Мартыновка. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал ситуацию достаточно серьезной.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

Читайте также:

Лукашенко пригрозил ответом на любые провокации Украины

Лукашенко заявил об уничтожении отправленных с Украины воздушных целей над РБ

Поехал за мамой и не доехал: волонтеры в Курской области спасли больше 100 человек за три дня
#россия
#украина
#война
#курская область
#сво
#вс рф
#минобороны рф
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф