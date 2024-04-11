МЧС направило 35 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбургской области

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Министерство по чрезвычайным ситуациям доставило 35 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в информационное агентство ТАСС.
Груз был доставлен самолетом Ил-76. Жители получат продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированную воду. В МЧС отметили, что сбор гуманитарной помощи был инициирован правительством Тульской области.
Вечером 9 апреля уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку в 9,3 метра. 10 апреля вода достигла улиц города.
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Александр Климов