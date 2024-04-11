Жители Кургана получили предупреждение о приближении большой воды

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К Кургану надвигается большой водный массив, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вадим Шумков.
Это связано со сбросом воды из Тобольского водохранилища.
В информационном агентстве ТАСС добавили, что дорога от райцентра Звериноголовский до города Кургана занимает три часа.
Ранее в регионе была запрещена продажа алкоголя. Мера будет действовать с четверга 11 апреля до понедельника 15 апреля на территории города Кургана, а также Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов.
В связи с ухудшением паводковой ситуации в Курганской области также отменяются плановые госпитализации.
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«Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 сантиметров, а в Кургане – 375 сантиметров. И эта разница массива воды идет по течению», – сказал Шмуков.
В информационном агентстве ТАСС добавили, что дорога от райцентра Звериноголовский до города Кургана занимает три часа.
Ранее в регионе была запрещена продажа алкоголя. Мера будет действовать с четверга 11 апреля до понедельника 15 апреля на территории города Кургана, а также Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов.
В связи с ухудшением паводковой ситуации в Курганской области также отменяются плановые госпитализации.
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Александр Климов