МЧС назвало главные причины возможных взрывов баллонов со сжиженным газом
Заполнение баллона сжиженным газом более чем на три четверти от его объема может привести к взрыву. Об этом сообщает МЧС России.
Причины взрывов сжиженного газа включают падение баллонов, их неправильную транспортировку и хранение, а также эксплуатацию при заполнении более чем на 3/4 от объема, указано в памятке ведомства. Основные причины взрывов метана, как отмечается, связаны с износом газового оборудования и несоблюдением правил его использования.
Признаками неполного сгорания бытового газа, представляющего серьезную угрозу для здоровья человека, являются пламя красного или желтого цвета. В таких случаях необходимо немедленно выключить плиту и обратиться в газовую службу. МЧС подчеркивает, что концентрация газа в помещении в количестве от 5 до 15% от общего объема воздуха может привести к удушью или вызвать пожар.
