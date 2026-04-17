МЧС назвало главные причины возможных взрывов баллонов со сжиженным газом

17 апреля 2026, 09:20

РИА Новости: чрезмерное заполнение баллона газом может привести к взрыву

Заполнение баллона сжиженным газом более чем на три четверти от его объема может привести к взрыву. Об этом сообщает МЧС России.