В США при пожаре на атомном авианосце пострадали три моряка
На атомном авианосце «USS Dwight D. Eisenhower» вспыхнул пожар во время планового ремонта на верфи в Портсмуте, штат Вирджиния. Травмы получили три моряка. Об этом пишет USNI.
Возгорание произошло во вторник на военно-морской верфи Норфолка. Экипаж корабля и сотрудники предприятия быстро локализовали очаг и потушили огонь. Пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь. После осмотра они вернулись к службе.
Ранее стало известно, что в Индии пожилой женщине сделали ненужную операцию из-за грубой ошибки при идентификации пациентов.
До этого сообщалось, что пассажирский поезд Брянск — Санкт-Петербург задержали более чем на 3,5 часа после анонимного сообщения о минировании.
Читайте также: