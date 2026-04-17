Коммунальщик погиб при взрыве во Владикавказе
Во Владикавказе при взрыве во время погрузки мусорных контейнеров погиб сотрудник коммунальных служб. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла утром 17 апреля на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка. В тот момент мужчина выполнял работы по уборке территории.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Ране сообщалось, что в Миассе Челябинской области в квартире пятиэтажного дома произошел взрыв газовоздушной смеси из бытового баллона. В результате инцидента никто не пострадал.
