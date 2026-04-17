Пьяный мужчина «заминировал» поезд Брянск — Петербург
Пассажирский поезд Брянск — Санкт-Петербург задержали более чем на 3,5 часа после анонимного сообщения о минировании. Об этом пишет телеграм-канал «ЧП и ДТП Брянск».
По его данным, специалисты проверили все вагоны, но так и не нашли взрывчатки или подозрительных предметов, которые могли бы представлять опасность. После обследования движение состава восстановили, однако отправление перенесли на несколько часов.
Позже полицейские задержали 45-летнего подозреваемого. Он признался, что сообщил о бомбе, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что во Владикавказе при взрыве во время погрузки мусорных контейнеров погиб сотрудник коммунальных служб. Трагедия произошла утром 17 апреля на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка. В тот момент мужчина выполнял работы по уборке территории.
