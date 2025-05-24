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МЧС: поджигателям сухой травы грозит штраф и уголовная ответственность

Фото: iStock/Mikhail Yakovlev

Фото: iStock/Mikhail Yakovlev

В особый противопожарный режим поджигателям сухой растительности могут быть назначены штраф и уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«В условиях особого противопожарного режима предупреждения за пал сухой травы быть не может, за нарушения - штраф», — делится ведомство с РИА Новости.

В случае нарушений поджигатели могут быть наказаны штрафом до 20 тысяч. Для должностных лиц сумма возрастает до 60 тысяч рублей. Предпринимателей за нарушение могут обязать выплатить штраф до 80 тысяч. Для юридических лиц размер взыскания самый большой и может достигать 800 тысяч рублей.

Если поджог привел к тяжкому вреду для здоровья человека, то здесь наступает уголовная ответственность. Дело возбудят по статье за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей.

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Эксперт предсказал значительный рост цен на такси
Основатель STAX Еговцев: локализация приведет к росту цен на такси на 20-30%
24 мая 2025, 02:37

Фото: iStock/Apriori1

Новый закон о локализации автомобилей в такси может привести к росту стоимости поездок на 20-30%. Об этом заявил основатель таксопарка STAX Стас Еговцев.
Прежде всего цены на такси будут увеличены в крупных городах. На это влияет то, что сейчас не имеется в достаточном наличии автомобилей, соответствующих необходимым требованиям. В связи с этим будет увеличен спрос на разрешенные машины и время на обновление парка авто.

«Все эти факторы могут создать временный дефицит машин — особенно в часы пик и в регионах, где парк медленно обновляется. Как результат — чуть выше тарифы, немного дольше ожидание машины», — делится Еговцев с агентством «Прайм».

​Данное явление будет продолжаться ​ближайшие год-два. После окончания процесса локализации стоимость поездок вновь снизиться, уже на 10-20%.

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Россиянам рассказали, сколько часов нельзя садиться за руль после употребления алкоголя
Pravda.ru: после употребления алкоголя нельзя садиться за руль минимум 24 часа
23 мая 2025, 18:59

Фото: iStock/g-stockstudio

Бокал вина или бутылка пива накануне поездки может обернуться штрафом, лишением прав или даже уголовной ответственностью. О том, сколько нужно подождать после употребления алкоголя, чтобы снова сесть за руль, пишет Pravda.ru.
Алкоголь начинает действовать уже через 5-10 минут после употребления. Уточняется, что водитель считается нетрезвым, если содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 0,16 мг/л, а в крови — 0,35 г/л.

Если показатель превышает норму, то автомобилисту грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении гражданина могут оштрафовать на 300 тыс рублей и арестовать.

«Главная ошибка — думать, что опьянение уже прошло, если вы "чувствуете себя нормально"», — информирует Pravda.ru.

Эксперты рекомендуют не садиться за руль минимум 24 часа после употребления алкогольных напитков. Только это дает реальную гарантию, что гражданин не нарушит закон.

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#закон
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#эксперты
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В Госдуме заявили, что в России каждый новорожденный сможет дожить до 100 лет
Депутат Бессараб: в России каждый новорожденный сможет дожить до 100 лет
23 мая 2025, 18:44

Фото: iStock/gorodenkoff

В РФ каждый новорожденный может дожить до 100 лет. Об этом «Татар-информу» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, в России уже увеличилось количество граждан, которые достигли возраста 100 лет. Важно, чтобы россияне смогли не только долго жить, но и сумели сохранить активность на протяжении всех лет, подчеркнула Бессараб.

«А активность уже будет зависеть от нас с вами, от того, как мы воспитаем своих детей, будут ли они умеренно заниматься спортом или будут по-прежнему пользоваться вейпами и пить энергетики. Такой образ жизни, конечно, к долголетию не приведет», — добавила депутат.

Ранее футуролог Александр Кононов выразил мнение, что к концу XXI века средняя продолжительность жизни в мире превысит 100 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Футуролог Кононов: Россияне будут жить до 120 лет
23 мая 2025, 18:04

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Футуролог, кандидат технических наук и старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов прогнозирует, что к концу XXI века средняя продолжительность жизни в мире превысит 100 лет, а в России может достичь 120.
По его мнению, этот рост станет возможным благодаря развитию медицины, повышению уровня жизни, прорывам в робототехнике и искусственном интеллекте.Кононов отмечает, что за последние 100 лет средняя продолжительность жизни уже увеличилась в два-три раза. В будущем новые лекарства и технологии позволят эффективнее бороться с болезнями, а автоматизация транспорта, например, сократит смертность в ДТП, минимизировав человеческий фактор.

Увеличение продолжительности жизни, по словам эксперта, не приведет к дефициту рабочих мест или территорий. Напротив, люди получат больше возможностей для самореализации в профессии и других сферах. Прогресс в медицине и технологиях не только продлит жизнь, но и улучшит ее качество, позволяя людям дольше оставаться активными и продуктивными, приводит его слова Общественная Служба Новостей.

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Гендиректор LIFE и SHOT Арапов выступил в Общественной палате
23 мая 2025, 17:22

Денис Арапов (Фото: пресс-служба форума «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты»)

21 мая в Общественной палате РФ состоялся международный форум «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты», организованный Ассоциацией консультантов по связям с общественностью (АКОС) при поддержке Министерства экономического развития и Министерства иностранных дел РФ.
В рамках сессии «Репутация в гибридной информационной среде» выступил генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов.

«Надо принять как данность, что мы живем в информационную эпоху, и не можем на это влиять. Можем приспосабливаться и быстро меняться и от нас зависит как мы выстраиваем с аудиторией честный, уважительный диалог. Мы уже давно перестали "вещать" и начали разговаривать со своей аудиторией на равных», — отметил он.

По словам Арапова, на сегодняшний день люди хотят быть соучастниками, а не наблюдателями. Гендиректор LIFE и SHOT отметил, что этот запрос закрывается благодаря совместному созданию контента.

Арапов подчеркнул, что в нынешнее время достоверность является конкурентным преимуществом.

Форум собрал более 500 участников. По данным организаторов, мероприятие станет ежегодным. Оно будет направлено на развитие профессионального сообщества и укрепление стратегических коммуникаций в РФ и за ее пределами.

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