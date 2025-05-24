МЧС: поджигателям сухой травы грозит штраф и уголовная ответственность

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В особый противопожарный режим поджигателям сухой растительности могут быть назначены штраф и уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«В условиях особого противопожарного режима предупреждения за пал сухой травы быть не может, за нарушения - штраф», — делится ведомство с РИА Новости.
В случае нарушений поджигатели могут быть наказаны штрафом до 20 тысяч. Для должностных лиц сумма возрастает до 60 тысяч рублей. Предпринимателей за нарушение могут обязать выплатить штраф до 80 тысяч. Для юридических лиц размер взыскания самый большой и может достигать 800 тысяч рублей.
Если поджог привел к тяжкому вреду для здоровья человека, то здесь наступает уголовная ответственность. Дело возбудят по статье за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей.
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