В Госдуме заявили, что в России каждый новорожденный сможет дожить до 100 лет

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В РФ каждый новорожденный может дожить до 100 лет. Об этом «Татар-информу» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, в России уже увеличилось количество граждан, которые достигли возраста 100 лет. Важно, чтобы россияне смогли не только долго жить, но и сумели сохранить активность на протяжении всех лет, подчеркнула Бессараб.
Ранее футуролог Александр Кононов выразил мнение, что к концу XXI века средняя продолжительность жизни в мире превысит 100 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«А активность уже будет зависеть от нас с вами, от того, как мы воспитаем своих детей, будут ли они умеренно заниматься спортом или будут по-прежнему пользоваться вейпами и пить энергетики. Такой образ жизни, конечно, к долголетию не приведет», — добавила депутат.
Ранее футуролог Александр Кононов выразил мнение, что к концу XXI века средняя продолжительность жизни в мире превысит 100 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова