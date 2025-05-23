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В Госдуме заявили, что в России каждый новорожденный сможет дожить до 100 лет

Депутат Бессараб: в России каждый новорожденный сможет дожить до 100 лет
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В РФ каждый новорожденный может дожить до 100 лет. Об этом «Татар-информу» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, в России уже увеличилось количество граждан, которые достигли возраста 100 лет. Важно, чтобы россияне смогли не только долго жить, но и сумели сохранить активность на протяжении всех лет, подчеркнула Бессараб.

«А активность уже будет зависеть от нас с вами, от того, как мы воспитаем своих детей, будут ли они умеренно заниматься спортом или будут по-прежнему пользоваться вейпами и пить энергетики. Такой образ жизни, конечно, к долголетию не приведет», — добавила депутат.

Ранее футуролог Александр Кононов выразил мнение, что к концу XXI века средняя продолжительность жизни в мире превысит 100 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам рассказали, сколько часов нельзя садиться за руль после употребления алкоголя
Pravda.ru: после употребления алкоголя нельзя садиться за руль минимум 24 часа
23 мая 2025, 18:59

Фото: iStock/g-stockstudio

Бокал вина или бутылка пива накануне поездки может обернуться штрафом, лишением прав или даже уголовной ответственностью. О том, сколько нужно подождать после употребления алкоголя, чтобы снова сесть за руль, пишет Pravda.ru.
Алкоголь начинает действовать уже через 5-10 минут после употребления. Уточняется, что водитель считается нетрезвым, если содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 0,16 мг/л, а в крови — 0,35 г/л.

Если показатель превышает норму, то автомобилисту грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении гражданина могут оштрафовать на 300 тыс рублей и арестовать.

«Главная ошибка — думать, что опьянение уже прошло, если вы "чувствуете себя нормально"», — информирует Pravda.ru.

Эксперты рекомендуют не садиться за руль минимум 24 часа после употребления алкогольных напитков. Только это дает реальную гарантию, что гражданин не нарушит закон.

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Футуролог Кононов: Россияне будут жить до 120 лет
23 мая 2025, 18:04

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Футуролог, кандидат технических наук и старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов прогнозирует, что к концу XXI века средняя продолжительность жизни в мире превысит 100 лет, а в России может достичь 120.
По его мнению, этот рост станет возможным благодаря развитию медицины, повышению уровня жизни, прорывам в робототехнике и искусственном интеллекте.Кононов отмечает, что за последние 100 лет средняя продолжительность жизни уже увеличилась в два-три раза. В будущем новые лекарства и технологии позволят эффективнее бороться с болезнями, а автоматизация транспорта, например, сократит смертность в ДТП, минимизировав человеческий фактор.

Увеличение продолжительности жизни, по словам эксперта, не приведет к дефициту рабочих мест или территорий. Напротив, люди получат больше возможностей для самореализации в профессии и других сферах. Прогресс в медицине и технологиях не только продлит жизнь, но и улучшит ее качество, позволяя людям дольше оставаться активными и продуктивными, приводит его слова Общественная Служба Новостей.

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Гендиректор LIFE и SHOT Арапов выступил в Общественной палате
23 мая 2025, 17:22

Денис Арапов (Фото: пресс-служба форума «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты»)

21 мая в Общественной палате РФ состоялся международный форум «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты», организованный Ассоциацией консультантов по связям с общественностью (АКОС) при поддержке Министерства экономического развития и Министерства иностранных дел РФ.
В рамках сессии «Репутация в гибридной информационной среде» выступил генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов.

«Надо принять как данность, что мы живем в информационную эпоху, и не можем на это влиять. Можем приспосабливаться и быстро меняться и от нас зависит как мы выстраиваем с аудиторией честный, уважительный диалог. Мы уже давно перестали "вещать" и начали разговаривать со своей аудиторией на равных», — отметил он.

По словам Арапова, на сегодняшний день люди хотят быть соучастниками, а не наблюдателями. Гендиректор LIFE и SHOT отметил, что этот запрос закрывается благодаря совместному созданию контента.

Арапов подчеркнул, что в нынешнее время достоверность является конкурентным преимуществом.

Форум собрал более 500 участников. По данным организаторов, мероприятие станет ежегодным. Оно будет направлено на развитие профессионального сообщества и укрепление стратегических коммуникаций в РФ и за ее пределами.

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#журналистика
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Эксперт ответил, как выбирать вкусный персик или абрикос
Холод: хороший абрикос не должен быть побитым и помятым
23 мая 2025, 17:15

Фото: istockphoto/Arina_Bogachyova

На хорошем абрикосе или персике не должно быть плесени, пробоин и гнили, рассказал «Татар-информу» экс-замминистра российского сельского хозяйства Леонид Холод.
По его словам, фрукты не должны быть помятыми или побитыми. Кроме того, настоящие плоды имеют запах, говорит собеседник.

«Дальше следует потрогать фрукт пальцами. Если вы любите персики «хрустящие», то тогда на ощупь они должны быть «каменными», если вы любитель сочных персиков, то фрукт должен быть мягким на ощупь», — прокомментировал экс-чиновник.

Эксперт порекомендовал попросить у продавцов половинку персика и нажать на нее пальцами, чтобы проверить сочность фрукта.

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«Купание только для экстремалов»: синоптик Познякова рассказала о погоде на выходные
Позднякова: в Москве и Подмосковье в выходные дни ожидается до +27 градусов
23 мая 2025, 16:43

Фото: iStock/aapsky

Наконец-то в столичном регионе установилась тёплая погода.
Как рассказала «Радио 1»главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Познякова, в регионе в ближайшие пять дней погоду будет определять антициклон, поэтому в ночные часы можно наблюдать небольшую облачность. Ночи будут умеренно тёплыми, но довольно комфортными, днём, до 28 мая включительно, ожидается переменная облачность, без осадков.
«Мы ждём, что в субботу у нас будет 24—26 градусов, в воскресенье — 25—27 градусов», — отметила синоптик.
По её словам, в такую погоду, особенно пожилым людям, лучше провести время за городом, возле водоёма, тогда высокие показатели температуры воздуха будут ощущаться комфортно.
«И позагорать можно, воспользоваться, собственно говоря, таким ярким майским солнцем. Единственное, что надо, конечно, прикрывать голову, а так вполне за эти два дня можно приобрести хороший майский загар», — добавила Позднякова.
Синоптик предупредила, что в выходные вода в водоёмах прогреется максимум до 15—16 градусов.
«Температура воды даже за пять дней очень тёплой погоды в столичных водоёмах повысилась хотя бы до 16 градусов. Я думаю, что вот она остановится где-то на отметке 15 градусов, но только в очень мелких водоёмах, может быть, повыше. <…> если люди не привыкли [к таким температурам], а привыкли к тёплой морской воде, когда температура 22—23 градуса — поэтому нынешнее купание только для экстремалов», — сообщила Позднякова.
Ранее газета «Известия» писала, что летом в России средняя температура будет превышать климатическую норму на 2—3 градуса.

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