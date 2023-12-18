МЧС: Последнюю группу россиян, эвакуированных из Газы, доставили в Домодедово

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Последнюю группу из 73 россиян, эвакуированных из сектора Газа, доставили в столичный аэропорт Домодедово.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.
В ответ, израильская сторона начала наземную операцию против сектора Газа. Анклав погрузился в гуманитарный кризис, жители Газы остались без домов и питания, в больницах закончились медикаменты и топливо.
В ведомстве также отметили, что им удалось эвакуировать из Газы всех россиян, которые изъявили на то своё желание, а именно – 1124 человека.
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В ответ, израильская сторона начала наземную операцию против сектора Газа. Анклав погрузился в гуманитарный кризис, жители Газы остались без домов и питания, в больницах закончились медикаменты и топливо.
«Спецбортом МЧС России прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.
В ведомстве также отметили, что им удалось эвакуировать из Газы всех россиян, которые изъявили на то своё желание, а именно – 1124 человека.
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Евгения Парфентьева