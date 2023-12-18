При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек

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В Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что не менее 90 человек погибли в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев на севере Газы. Информация об этом поступила от телеканала Al-Arabiya.
Ведомство уточнило, что бомбардировка лагеря Джабалия, проведенная израильскими военными, привела к гибели 90 человек.
Ранее, 15 декабря, израильские солдаты в ходе столкновения в секторе Газа случайно открыли огонь, убив троих заложников, которых по ошибке приняли за угрозу.
ЦАХАЛ начал незамедлительное расследование этого инцидента. Глава Генштаба Армии обороны Израиля, Герци Халеви, взял на себя ответственность за этот трагический случай.
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Ранее, 15 декабря, израильские солдаты в ходе столкновения в секторе Газа случайно открыли огонь, убив троих заложников, которых по ошибке приняли за угрозу.
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Артем Кузьмин