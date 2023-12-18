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При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек

Минздрав Газы сообщил о гибели не менее 90 человек при ударе по лагерю Джабалия
18 декабря 2023, 02:41
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

В Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что не менее 90 человек погибли в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев на севере Газы. Информация об этом поступила от телеканала Al-Arabiya.
Ведомство уточнило, что бомбардировка лагеря Джабалия, проведенная израильскими военными, привела к гибели 90 человек.

Ранее, 15 декабря, израильские солдаты в ходе столкновения в секторе Газа случайно открыли огонь, убив троих заложников, которых по ошибке приняли за угрозу.


ЦАХАЛ начал незамедлительное расследование этого инцидента. Глава Генштаба Армии обороны Израиля, Герци Халеви, взял на себя ответственность за этот трагический случай.

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На Западе предупредили, что Украина пытается влезть в новую войну
Политик Кульпа: Киев потеряет поддержку из-за попытки влезть в политику Запада
18 декабря 2023, 02:47

Фото: iStock/Liukov

Польский политик Петр Кульпа заявил, что попытки украинских политиков вмешиваться во внутренние дела западных государств приведут к снижению поддержки Киева.
«Мы, как Польша, так и Украина, находимся в ситуации, в которой мы должны ожидать от американских президентов, все равно, кто бы ни был, что мы их друзья, независимо от того, демократы они или республиканцы. И мы не должны влезать, вмешиваться в эту войну, потому что их конфликт для них намного важнее, чем любые отношения с Польшей, Украиной или любой другой страной», — сказал Кульпа в ходе интервью журналисту Евгению Плинскому.

По его словам, украинская сторона хочет внедриться в войну между оппозиционной коалицией и правящей партией PiS. Такие действия официального Киева могут закончиться тем, что уровень поддержки со стороны Польши кардинально снизится.

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Трамп обвинил США в ситуации на Ближнем Востоке
Трамп: Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США
18 декабря 2023, 01:40

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине Вашингтона, и теперь может обернуться катастрофой.
«США позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что такое утверждение относится и к украинскому конфликту, при этом «возможно, даже и в большей степени».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
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В МВФ оценили возможности Украины «продержаться» без помощи Запада
Глава МВФ Георгиева: Украина продержится пару месяцев без денежной помощи Запада
18 декабря 2023, 01:28

Фото: iStock/Photoboyko

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила предположение о том, как долго Украина сможет существовать без финансовой поддержки западных стран. В интервью Financial Times она утверждает, что без такой помощи Украина сможет продержаться лишь несколько месяцев.
По ее мнению, в таком сценарии экономическое развитие страны может быть серьезно под угрозой. Отсрочка в предоставлении этой поддержки заставит Киев прибегнуть к печати денег, как это было в 2022 году.

Георгиева подчеркнула важность избежать задержек в финансовой поддержке, так как это могло бы создать дополнительное давление на Украину, вынуждая ее адаптироваться в момент, когда экономика страны вернулась к более благоприятным перспективам.

Ранее сообщалось, что МВФ планирует пересмотреть программу расширенного финансирования Украины с возможным предоставлением следующей транша помощи в размере около 900 миллионов долларов.

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Spotify официально прекратил работу в России
Spotify официально ликвидировал компанию в РФ спустя 9 лет после создания юрлица
18 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock

Единственная организация, являвшаяся юридическим лицом музыкального стримингового сервиса Spotify в России, завершила свою работу после девяти лет с момента основания, передает ТАСС.
Данные из Единого госреестра юридических лиц свидетельствуют о ликвидации компании с 14 декабря. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спотифай» было зарегистрировано в России с 13 января 2014 года.

Заявление о ликвидации сервиса было подано 6 февраля 2023 года. Сам шведский музыкальный сервис прекратил свою работу в России 11 апреля 2022 года.

Ранее было объявлено о намерении Spotify уволить 17% своего персонала из-за повышения затрат и «сильного замедления экономического роста». Глава компании Даниель Эк выразил признательность коллегам за преданность делу и отметил сложность принятого решения, назвав масштаб урезания персонала впечатляющим для многих.

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Россияне захотели создать ассоциацию и добиться открытия границ с Финляндией
Yle: россияне создают ассоциацию, чтобы добиться открытия границ с Финляндией
18 декабря 2023, 00:48

Фото: iStock/naumoid

Российские граждане и лица с двойным гражданством, проживающие в Финляндии, стремятся создать ассоциацию для защиты своих интересов, сообщило издание Yle.
Одной из основных целей этой организации является открытие восточной границы с Россией.

Первое собрание прошло в Центральной библиотеке Хельсинки. Его посетили, в том числе, финские граждане.

Организатор Карина Терехова отметила, что ассоциация будет решать проблемы, связанные с закрытием границы и решениями правительства, которые затрагивают права различных меньшинств и финнов.

Она также подчеркнула, что трудности могут возникнуть не только у россиян, но и у других граждан, особенно в случаях, когда у пожилых родственников есть семейные связи через границу.

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#путин
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Правящая коалиция Сербии лидирует на парламентских выборах с 47,1%
Премьер Брнабич: Правящая коалиция Сербии лидирует на выборах с 47,1%
18 декабря 2023, 00:35

Фото: iStock/rarrarorro

На парламентских выборах в Сербии лидирует правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». По словам премьер-министра Аны Брнабич, её результат после обработки половины бюллетеней превысил 47%.
«После 50% обработанных бюллетеней на избирательных пунктах, где могут быть ещё минимальные изменения, я хотела бы сообщить гражданам Сербии, что наша коалиция «Сербия не должна останавливаться» на этот момент, то есть на 50% обработанных результатов, получает 47,1%», — цитирует ТАСС слова сербского премьера.

На 18:00 (20:00 мск) явка на выборах в Сербии составила 51,93%. Уточняется, что в стране работало более восьми тысяч избирательных участков.

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В Италии заявили о несовместимости исламизации с ценностями Европы
Премьер Италии Мелони: процесс исламизации несовместим с ценностями Европы
18 декабря 2023, 00:31

Фото: iStock/StockByM

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о процессе исламизации в Европе, который, по ее словам, отдален от ценностей европейской цивилизации, пишет индийская газета Hindustan Times.
Эту позицию политик отразила на фоне фестиваля, проводимого правой партией «Братья Италии» в Риме, где также присутствовал британский коллега Риши Сунак. 

Она подчеркнула, что исламские культурные центры в Италии получают финансирование от Саудовской Аравии, где действует шариат. Мелони отметила далекое от европейских ценностей движение исламизации в Европе.

Ранее политолог Дмитрий Леви предупредил о возможном усилении проблем с мигрантами в Европе. Он отметил, что страны должны быть готовы к возможному обострению проблем с уже проживающими на территории государств гражданами арабских стран.

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Премьер Словакии Фицо: Запад использует Украину для ослабления РФ
18 декабря 2023, 00:19

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны используют Украину для того, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Об этом пишет Alo.rs.
По его словам, большинство стран Евросоюза «одержимы Украиной и ненавистью к России». Фицо связывает это с заявлением государств Запад о возможности нападения РФ а одну из стран НАТО.

«Украину используют в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне», — цитирует издание слова Фицо.

Он также назвал Украину «золотым теленком» для компаний, специализирующихся на продаже оружия.

«Боюсь, что во имя этих геополитических целей западные государства будут воевать с Россией до последнего украинского солдата, мы недалеки от этой цели», — подчеркнул премьер-министр.

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#украина
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#запад
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СБУ возбудила уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного
18 декабря 2023, 00:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное преследование после обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Информация об этом появилась в Telegram-канале СБУ.
По словам представителей ведомства, дело было открыто по статье о незаконном приобретении, использовании и распространении специальных технических устройств для получения информации.

«СБУ инициировала уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из предполагаемых мест пребывания главнокомандующего ВСУ, Валерия Залужного», — подчеркнули в СБУ.
Ранее информация издания «РБК Украина» со ссылкой на свои источники говорила о найденной аппаратуре для прослушивания на рабочем месте главкома. Позднее также стало известно об обнаружении аналогичных устройств у сотрудников Залужного.

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