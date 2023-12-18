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МЧС РФ завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа

18 декабря 2023, 12:33
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

МЧС России завершает эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что согласно решению президента РФ Владимира Путина, оперативная группа МЧС завершает эвакуацию россиян и выводится с территории Египта.

Напомним, что россияне и члены их семей эвакуировались из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Сотрудники МЧС встречали заложников, располагали их в пунктах временного пребывания, помогали в восстановлении документов, оказывали медицинскую и психологическую помощь, обеспечивали продовольствием и медикаментами. После этого россиян переправляли в Москву спецбортом МЧС.

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#россияне
#эвакуация
#сектор газа
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Тёплая и слякотная: синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе
Синоптик Шувалов спрогнозировал гололедицу в Москве из-за нестабильной погоды
18 декабря 2023, 12:48

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Москву пришла первая с начала зимы оттепель. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогнатического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, потепление будет наблюдаться в столичном регионе на протяжении недели. Столбики термометров как днём, так и ночью будут находить на уровне плюсовых отметок.
«Ничего особенного на этой неделе нас не ждёт кроме положительной температуры в дневные и даже большую часть в ночные часы. От 1 до 3 градусов будет всю неделю. Также могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — отметил специалист.
Синоптик также предупредил об образовании гололедицы на дорогах и призвал быть осторожными при поездках на машине.

Шувалов подчеркнул, что минусовые температуры и снег обязательно вернутся в Москву чуть позже.

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#осадки
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#прогноз
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Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку «Россия»
Мишустин и премьер-министры стран СНГ посетили выставку «Россия» на ВДНХ
18 декабря 2023, 12:17

Фото: РИА Новости / Александр Астафьев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум «Россия», проходящую на ВДНХ в Москве. Об этом информирует ТАСС.

В первую очередь руководители правительств посетили экспозицию об истории регионов и их достижениях. Затем они перешли к просмотру макеты Челябинской области, вдохновленные слоганом «Все начинается с человека и его мечты». Слоган характеризует регион как место, где любой человек найдет что-то для себя. Данный макет позволяет оценить промышленный потенциал и развитие сельского хозяйства, осмотреть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про успехи в спорте, культуре и науке.

Затем Мишустин с коллегами осмотрели стенд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В его основу взята концепция «Петербургского кинотеатра». Серверная столица рассказала о характере города, ключевых исторических событиях и научном потенциале.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что с начала года производство военной техники в РФ выросло в разы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Воробьёв прибыл в Минск с рабочим визитом и возложил цветы к монументу Победы
18 декабря 2023, 12:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв почтил в Минске память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В столицу Белоруссии он приехал с рабочим визитом.
«Величественная 40-метровая стела – символ Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Монумент был установлен на одноимённой площади в центре Минска в 1954 году. Его изображение стало эмблемой белорусского города-героя», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. 
Четыре грани постамента оформлены бронзовыми горельефами. Обелиск увенчан изображением ордена «Победа» из бронзы и смальты.
 
К монументу ведут цепочки небольших гранитных блоков с изображениями наград и надписями-посвящениями городам-героям. В 1961 году на площади зажгли Вечный огонь.

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#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#белоруссия
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Мишустин раскрыл, когда состоится первое «Интервидение»
Мишустин: первое «Интервидение» может пройти в РФ в 2024 году
18 декабря 2023, 12:01

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Первый Международный конкурс популярной музыки «Интервидение» может состояться в России уже в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ.
Он отметил, что такое мероприятие планируется проводить ежегодно. Участие смогут принимать исполнители тех государств, которые разделяют духовные ценности России и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. 

Также Мишустин подчеркнул, что вместе со странами-партнёрами будут определены правила песенного конкурса, образован постоянно действующий организационный комитет и выбраны представители жюри из разных государств-участников. 

Напомним, что с предложением организовать в России свой песенный конкурс, направленный на замену «Евровидения», выступили российские деятели культуры. 

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#михаил
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Отказаться от сюрпризов: гороскоп для всех знаков зодиака с 18 по 24 декабря
18 декабря 2023, 11:43

Фото: IStock/Blazenka Babic

В предпоследнюю неделю декабря одним знакам зодиака нужно будет проявить работоспособность, другим – не перенапрягаться вовсе. Подробнее о том, что нас ждёт с 18 по 24 декабря, «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере укрепятся взаимоотношения с надёжными, давними партнёрами. Возможно заключение с ними новых перспективных договорённостей. 
 
В любви благоприятно выполнять обещания, быть предсказуемыми и отказаться от сюрпризов.
 
Чтобы сберечь здоровье лучше придерживаться правильного питания, сбалансированного рациона с необходимыми витаминами. Физическая нагрузка желательна небольшая и не слишком интенсивная.
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овну надо проявить работоспособность и расчетливость. У него появятся новые перспективы.
 
Тельцу необходимо придержать бюджет. Надо отложить покупки и крупные траты, особенно на развлечения.
 
Близнецам не надо хвастаться, но при этом им важно быть уверенными в себе и убедительными.
 
Раку лучше не перенапрягаться на этой неделе ни физически, ни интеллектуально. Он может смело расслабиться и получать удовольствие от жизни. Ему необходимо себя порадовать.
 
Льву нужно сосредоточиться и стать серьёзнее. Благоприятно скажется на деловой сфере временное уединение.
Ретроградный Меркурий в декабре 2023: что это значит
Ретроградный Меркурий в декабре 2023: что это значит
Деве внимательно надо относиться к поступающей информации. Прекрасный период для роста в интеллектуальной сфере.
 
Весам не следует принимать решений, которые повлекут кардинальные перемены. Луше предпочесть стабильность и не гнаться за новизной ни в личной, ни в деловой сфере.
 
Скорпиону лучше отложить идеи по модернизации и улучшению себя и своего стиля. Между эпатажем и классикой желательно выбрать классику и элегантность.
 
К Стрельцу приходит почёт и уважение. Он будет счастлив и сможет оказать помощь и поддержку близким.
 
Козерогу надо отложить риск и быть наблюдательным. Важно не вступать в споры.
 
Водолею необходимо находиться среди единомышленников и друзей. Встречи и беседы по душам подарят приятные эмоции и вдохновение.
 
Рыбы смогут многое реализовать. Им надо ответственно действовать по плану и исключить азартность. 

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Почётный гражданин Подмосковья летчик- космонавт Борис Волынов отмечает 89-летие
18 декабря 2023, 11:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Почетному гражданину Подмосковья Борису Валентиновичу Волынову исполнилось 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Борис Волынов родился 18 декабря 1934 г. в городе Иркутске. Он является летчиком-космонавтом СССР отряда космонавтов «Гагаринского набора» с 1960 года,командир космических кораблей «Союз-5» и Союз-21», а также орбитальной станции «Салют-5».Кроме этого им была осуществлена Осуществил первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей, время которая составила 4 часа 35 минут.

Помимо этого Волынов является кандидатом технических наук с 1980 года и автором публикаций и книг, посвящённых исследованию и освоению космического пространства. Как кандидат наук выступал с докладами на международных и межведомственных научных конференциях, симпозиумах, семинарах, научных чтениях.

Стоит отметить, ему принадлежит  мировой рекорд профессиональной деятельности в отряде космонавтов - 30 лет: от слушателя космонавта до командира отряда космонавтов . Также с 2012 года - доверенное лицо президента Российской Федерации.

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Татьяна Бакальчук рассказала о работе Wildberries с «Почтой России»
18 декабря 2023, 11:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Wildberries и другие маркетплейсы проработали «дорожную карту» на предмет того, какие услуги и на какую сумму они закажут услуги у «Почты России». Об этом рассказала сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
«Здесь главное, чтобы «Почта» сама теперь не подкачала и взятые на себя обязательства выполнила. Потому что мы кровно заинтересованы в том, чтобы это сработало», — отметила Бакальчук в интервью РБК.

По ее словам, сейчас маркетплейс рассматривает варианты сотрудничества с «Почтой России» с точки зрения пунктов выдачи и магистральных маршрутов. Бакальчук считает, что это будет выгодно для обеих сторон.

Она также объявила, что платформа вышла на китайский рынок. Однако Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается приоритетом, и расширение маркетплейса за границы не скажется на нем. В настоящее время около десяти процентов оборота компании приходится на зарубежные рынки.

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В Подмосковных библиотеках с детьми занимаются собаки-терапевты
18 декабря 2023, 10:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Собаки-терапевты помогают детям научиться читать в библиотеках Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Собаки-терапевты помогают побороть детям психологические барьеры при обучении чтению. Собаки проходят специальное обучение, после которого  они стараются внимательно слушать читающего вслух ребенка, они не перебивают и не поправляют его, а это позволяет детям раскрепоститься.

Занятия с пушистыми терапевтами проводятся в библиотеках по всей Московской области. Такие мероприятия уже прошли в детской библиотеке «Буратино» Электростали с собакой Альмой, в солнечногорской библиотеке с ньюфаундлендом Фёдором. В Балашихе прошли занятия с представителем кинологического центра Элиной и ее воспитанницей собакой Астрой.

Стоит отметить, что  в Сергиево-Посадской библиотеке имени А. С. Горловского кинологи с собаками приняли участие в мероприятии, которое было посвящено героическим подвигам собак во время Великой Отечественной войны. 

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#библиотеки
#дети
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Спасатели помогли пенсионерке, пролежавшей три дня на полу в своей квартире
18 декабря 2023, 10:50

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пенсионерке, которая три дня пролежала на полу в своей квартире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В «Систему-112» за помощью к спасателям обратился местный житель Дубны, который рассказал, что его престарелая соседка почувствовала себя плохо, упала и три дня пролежала на полу.

Сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» прибыли на адрес и оказали необходимую помощь пожилой женщине с ограниченными возможностями здоровья.

«Дежурная смена оперативно выехала на место происшествия. Работники противопожарно-спасательной службы осмотрели 79-летнюю пострадавшую, аккуратно переложили её на кровать и оказали женщине психологическую помощь. От госпитализации пожилая хозяйка квартиры отказалась», — поделился замначалиника части Александр Проценко.

Стоит отметить, что  женщина-инвалид не в состоянии была самостоятельно подняться и позвонить знакомым, так как её мобильный телефон был сломан.

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