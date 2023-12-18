МЧС РФ завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
МЧС России завершает эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что россияне и члены их семей эвакуировались из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Сотрудники МЧС встречали заложников, располагали их в пунктах временного пребывания, помогали в восстановлении документов, оказывали медицинскую и психологическую помощь, обеспечивали продовольствием и медикаментами. После этого россиян переправляли в Москву спецбортом МЧС.
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Анастасия Чинкова