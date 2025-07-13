В Донецке ураган убил маленького ребёнка
В Донецке 10-летний мальчик погиб в результате урагана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы республики.
Трагедия, унёсшая жизнь невинного ребёнка, произошла 13 июля в Кировском районе. Мальчик 2015 года рождения, столкнувшись с разрушительной силой стихии, не выжил. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи не успела спасти пострадавшего.
Точная причина смерти несовершеннолетнего будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Сообщается, что сильный ураган с осадками начался в Донецке вечером. Из-за непогоды часть города осталась без света. Помимо этого, серьёзно пострадали гражданские автомобили. Всё это связано с упавшими из-за непогоды деревьями. Движение на ряде городских маршрутов перекрыто.
Ранее жителей Кузбасса предупредили о ливнях с градом и шквалистым ветром.
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