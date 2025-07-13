«Профессия такая, надо хорошо выглядеть»: Алсу ответила на обвинения в пластической операции и показала лицо крупным планом

13 июля 2025, 23:51

42-летняя певица Алсу раскрыла планы на пластику и дала рассмотреть свое лицо

Алсу (Фото: Instagram* @alsou_a)

Алсу откровенно рассказала о готовности лечь под нож хирурга ради сохранения красоты и молодости. Певица поделилась, что пока обходится без операций, но не исключает их в будущем.





В этом году 42-летняя исполнительница хита «Зимний сон» впервые посетила Семейный образовательный форум Леонида Агутина в Сочи, и выступила с песней «Буду я любить тебя» на гала-концерте «Звезды "Русского Радио"». Позже она пообщалась за кулисами с журналистами, отвечая на вопросы о семье, творчестве и секретах своей безупречной внешности.





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«Людям интересно посплетничать, обсудить. Когда человек хорошо выглядит, сразу возникает мысль: «Наверное, что-то сделала». Давайте придумаем, что же она прооперировала!», — передает ироничные слова звезды «StarHit».

Алсу (Фото: Instagram* @alsou_a)



«Потрогай, все на месте. Подтяжка? Давай, смотри, ищи шрамы и швы», — предложила она.

«Почему бы и нет. (...) У меня такая профессия, что надо хорошо выглядеть», — пояснила она.