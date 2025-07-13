Заключенный сбежал из тюрьмы в мешке для грязного белья своего сокамерника

13 июля 2025, 23:53

BFMTV: Во Франции 20-летний заключенный сбежал из тюрьмы в сумке сокамерника

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

20-летний заключенный сбежал из тюрьмы города Корб на юго-востоке Франции, спрятавшись в сумке с вещами освобождаемого сокамерника. Инцидент произошел 11 июля, но «пропажа» была обнаружена на день позже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.