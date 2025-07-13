Заключенный сбежал из тюрьмы в мешке для грязного белья своего сокамерника
20-летний заключенный сбежал из тюрьмы города Корб на юго-востоке Франции, спрятавшись в сумке с вещами освобождаемого сокамерника. Инцидент произошел 11 июля, но «пропажа» была обнаружена на день позже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Беглец отбывал срок за торговлю людьми и кражу. По версии администрации, побег стал возможен из-за переполненности тюрьмы и системных ошибок персонала. В одной камере со сбежавшим молодым человеком находились еще двое заключенных, один из которых выходил на свободу 11 июля. Улучив момент, беглец залез в его сумку для грязного белья.
Начальник учреждения Ковэль охарактеризовал инцидент как «крайне редкий случай», указывающий на «целый ряд серьезных нарушений» в работе сотрудников.
В настоящее время развернуты поиски преступника, а руководство тюрьмы инициировало внутреннее расследование обстоятельств побега.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области местный житель открыл стрельбу из своего окна по детям, которые находились на улице. Инцидент произошёл 13 июля, в посёлке Починок во дворе дома 31/2 на улице Леншоссе.
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