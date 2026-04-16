МЧС раскрыло опасное правило при утечке газа
МЧС России предупредило: пламя при утечке бытового газа нельзя тушить, иначе риск взрыва резко возрастает. Об этом пишет РИА Новости.
В памятке ведомства сказано: «Пока газ горит, он не взорвется». Сотрудники службы советуют сразу перекрыть подачу топлива, открыть окна и немедленно выйти из квартиры. После этого нужно вызвать аварийную газовую службу и пожарных. Действовать в такой ситуации МЧС рекомендует быстро, задержав дыхание и прикрыв нос с ртом влажной тканью.
Уже за дверью квартиры спасатели советуют отключить электричество в щитке. Любая искра в помещении может спровоцировать тяжелые последствия. Отдельную опасность указывает цвет пламени на плите. Красный или желтый оттенок говорит о неполном сгорании газа, поэтому конфорку нужно сразу выключить и обратиться к специалистам.
В МЧС напомнили, что концентрация вещества в воздухе на уровне от 5 до 15 процентов грозит удушьем и пожаром. Поэтому медлить при первых признаках утечки нельзя.
