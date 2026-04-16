Достижения.рф

Учёный объяснил, почему никаких уток нельзя кормить свежим хлебом

Фото: iStock/Светлана Зайцева

Уток нельзя кормить свежим белым хлебом — это может привести к гибели птицы. Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.



Учёный пояснил, что в свежем белом хлебе содержится много клейковины. Из-за этого комок выпечки способен застрять в пищеводе утки. Такие случаи уже известны, и они нередко заканчивались смертью птиц.

Также Квартальнов рекомендует не кидать уткам кусочки ржаного хлеба или заплесневелой выпечки. По словам специалиста, лучшей опцией для кормежки будет сухой белый хлеб — если использовать его, то вероятность вреда для пернатых минимальна.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0