МЧС рассказало, как продвигаются поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

08 октября 2025, 05:08

В поисках семьи Усольцевых обследовано 515 км лесных дорог Красноярского края

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Наземные группы за сутки обследовали 40 кв. км лесного массива и 515 км дорог в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщили в Телеграм-канале МЧС по Красноярскому краю.