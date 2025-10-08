МЧС рассказало, как продвигаются поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае
Наземные группы за сутки обследовали 40 кв. км лесного массива и 515 км дорог в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщили в Телеграм-канале МЧС по Красноярскому краю.
В поисково-спасательной операции принимают участие аэромобильная группировка, сотрудники полиции и волонтеры. Для улучшения эффективности привлечен беспилотный летательный аппарат, который обследовал местность в течение часа.
К настоящему моменту поиски результатов не дали. 8 октября операция будет продолжена. Планируется осмотреть все подходы к скальному массиву Буратинка и Мальвинка, заявили в МЧС.
Ранее стало известно, что телефоны Усольцевых в последний раз находились в зоне доступа вечером в день их исчезновения на территории Партизанского района.
