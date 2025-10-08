Застрявшим в Анталье российским туристам предложили переночевать в отеле
Российские туристы, задержавшиеся в аэропорту турецкой Антальи, смогут переночевать в отеле. Об этом пишет РИА Новости.
В авиакомпании пообещали, что их вылет состоится в среду в период с полудня до вечера.
Всем туристам предложили сдать покупки из дьюти-фри, затем повторно пройти паспортный контроль и получить свой багаж. После этого пассажиров разместили в автобусах, где сообщили о предоставлении временного жилья в одном из отелей города.
Ранее стало известно, что около сотни российских путешественников не смогли вовремя вылететь домой из аэропорта Антальи. Рейсы должны были отправиться в Москву и Санкт-Петербург.
Читайте также: