Достижения.рф

Российские туристы застряли в аэропорту Антальи

РИА Новости: сотни российских туристов не могут вылететь из Турции
Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Массовая задержка рейсов в аэропорту Антальи привела к тому, что сотни российских туристов уже четвёртый час ожидают вылета в Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА Новости.



Ситуация осложняется тем, что Turkish Airlines не предоставляет пассажирам никакой информации о времени вылета. Сотрудники аэропорта направляют туристов к работникам авиакомпании, однако те хранят молчание.

Путешественники находятся в крайне неудобных условиях: им не предоставляют питание, а детям не дают даже воду. В качестве решения проблемы пассажирам предложили сдать покупки из дьюти-фри, пройти повторный паспортный контроль и получить обратно свой багаж. После этого необходимо обратиться на специальную стойку, где им выдадут ваучеры и сообщат информацию о трансфере. Такая же процедура ожидает пассажиров остальных четырёх задержанных рейсов.

Авиакомпания объяснила задержки операционными изменениями. По некоторым маршрутам будут организованы замещающие рейсы с новыми номерами. Соответствующая информация будет направлена пассажирам по SMS и электронной почте.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0