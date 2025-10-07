Российские туристы застряли в аэропорту Антальи

07 октября 2025, 23:53

РИА Новости: сотни российских туристов не могут вылететь из Турции

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Массовая задержка рейсов в аэропорту Антальи привела к тому, что сотни российских туристов уже четвёртый час ожидают вылета в Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА Новости.