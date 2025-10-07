Российские туристы застряли в аэропорту Антальи
Массовая задержка рейсов в аэропорту Антальи привела к тому, что сотни российских туристов уже четвёртый час ожидают вылета в Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА Новости.
Ситуация осложняется тем, что Turkish Airlines не предоставляет пассажирам никакой информации о времени вылета. Сотрудники аэропорта направляют туристов к работникам авиакомпании, однако те хранят молчание.
Путешественники находятся в крайне неудобных условиях: им не предоставляют питание, а детям не дают даже воду. В качестве решения проблемы пассажирам предложили сдать покупки из дьюти-фри, пройти повторный паспортный контроль и получить обратно свой багаж. После этого необходимо обратиться на специальную стойку, где им выдадут ваучеры и сообщат информацию о трансфере. Такая же процедура ожидает пассажиров остальных четырёх задержанных рейсов.
Авиакомпания объяснила задержки операционными изменениями. По некоторым маршрутам будут организованы замещающие рейсы с новыми номерами. Соответствующая информация будет направлена пассажирам по SMS и электронной почте.
