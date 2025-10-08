В Японии медведь чуть не растерзал двух человек
В японском городе Нумата медведь проник на территорию супермаркета и атаковал посетителей торгового заведения. Об этом сообщает телеканала NHK.
В результате нападения пострадали два человека. Один из инцидентов произошёл на парковке торгового центра, где хищник встретил свою жертву.
Ситуация с нападениями медведей в Японии становится всё более тревожной. По последним данным, текущий год отметился рекордным количеством подобных случаев. Только за первый осенний месяц зафиксировано 39 пострадавших от когтей и зубов хищников, что является максимальным показателем за последнее десятилетие.
Эксперты связывают рост числа нападений с нехваткой естественного корма в лесах, из-за чего медведи вынуждены искать пропитание вблизи человеческих поселений.
