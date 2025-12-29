МЧС рассказало, как уберечь новогоднюю елку от пожара
Специалисты МЧС России призывают соблюдать меры безопасности при установке новогодней елки в квартире. Об этом пишет РИА Новости.
Зимнюю красавицу необходимо размещать как можно дальше от отопительных приборов. Это поможет избежать возгораний.
Запрещено украшать елку свечами, ватой и бумажными игрушками. Такие материалы могут легко загореться и привести к беде. Также категорически не рекомендуется использовать бенгальские огни и хлопушки рядом с ней.
Перед уходом из дома или перед сном важно выключать все электрические приборы. Эти простые меры помогут сохранить праздник в безопасности и предотвратить неприятные ситуации.
