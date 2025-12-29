Достижения.рф

МЧС рассказало, как уберечь новогоднюю елку от пожара

МЧС посоветовало устанавливать елку подальше от отопительных приборов
Фото: iStock/petrenkod

Специалисты МЧС России призывают соблюдать меры безопасности при установке новогодней елки в квартире. Об этом пишет РИА Новости.



Зимнюю красавицу необходимо размещать как можно дальше от отопительных приборов. Это поможет избежать возгораний.

Запрещено украшать елку свечами, ватой и бумажными игрушками. Такие материалы могут легко загореться и привести к беде. Также категорически не рекомендуется использовать бенгальские огни и хлопушки рядом с ней.

Перед уходом из дома или перед сном важно выключать все электрические приборы. Эти простые меры помогут сохранить праздник в безопасности и предотвратить неприятные ситуации.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0