МЧС рассказало, как уберечь новогоднюю елку от пожара

29 декабря 2025, 10:37

МЧС посоветовало устанавливать елку подальше от отопительных приборов

Фото: iStock/petrenkod

Специалисты МЧС России призывают соблюдать меры безопасности при установке новогодней елки в квартире. Об этом пишет РИА Новости.