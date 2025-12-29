Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил тонировки
Путин подписал закон о штрафах за неправильную тонировку временно ввезенных авто
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой. Об этом пишет РИА Новости.
Теперь нарушителей будут наказывать, если они представят документы от таможни, подтверждающие временный ввоз машины на срок до шести месяцев.
В стране разрешена тонировка лобовых и передних боковых стекол, которая пропускает не менее 70% света. За нарушение этих правил водителям грозит штраф в размере 500 рублей. Новый закон вступает в силу, и автовладельцам стоит обратить внимание на правила, чтобы избежать лишних затрат.
Читайте также: