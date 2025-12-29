Перед новогодними праздниками рыба в России подорожала на 10-40 процентов
Перед новогодними праздниками рыба в России резко подорожала. Цены выросли на 10-40 процентов, сообщает Telegram-канал Baza.
Основные причины роста — снижение объемов вылова и сбои в поставках из традиционных регионов. Также увеличились расходы на топливо и логистику. Стоимость на корма, электроэнергию и обслуживание хозяйств также выросла. Затраты на заморозку и хранение рыбы добавили проблем.
Скумбрия стала лидером по росту цен, увеличившись с 400–420 до 560-600 рублей за килограмм. Лосось также заметно подорожал: год назад его стоимость колебалась от 900 до 1000 рублей, а сейчас начинается от 1250 рублей. Треска возросла в цене с 1050–1150 до 1200–1300 рублей. Форель теперь стоит от 1200 до 1300 рублей, тогда как раньше ее можно было купить за 950-1000 рублей.
