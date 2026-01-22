МЧС России объявило конкурс на получение субсидий для СОНКО
МЧС России ежегодно оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), работающим в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на воде. Одной из форм поддержки являются субсидии из федерального бюджета.
Заявки на участие в конкурсном отборе подаются в электронном виде. Прием пройдет с 2 по 16 февраля 2026 года.
Полные условия конкурса, требования к участникам и правила подачи заявок опубликованы:
- на портале государственных субсидий и грантов;
- на сайте МЧС России в разделе «Деятельность» → «Поддержка СОНКО» → «Объявление о проведении конкурсного отбора».