Ахметова: в Татарстане приоритетом является внимание к поддержке семей
В Татарстане приоритетное внимание уделяется поддержке семей и созданию условий для уверенного планирования будущего. Об этом заявила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова на итоговом заседании коллегии в казанском ИТ-парке.
Как приводит ее слова «Татар-информ», в республике действует 65 мер социальной поддержки, активно строятся детские сады, школы, спортплощадки и поликлиники. Татарстан демонстрирует положительную динамику по числу многодетных семей — их в регионе около 59 тысяч. В шести семьях родился десятый ребенок, в трех — одиннадцатый, в двух — двенадцатый, а в одной семье появился четырнадцатый малыш.
Активным возрастом материнства в республике остается период 25–29 лет, отцовства — 30–34 года. Самой возрастной мамой стала 57-летняя жительница Татарстана, родившая второго ребенка, самым возрастным отцом — 64-летний мужчина.
Среди новорожденных 51% составляют мальчики и 49% — девочки. Самым крупным ребенком стал мальчик весом 5 кг 800 г, родившийся 1 сентября прошлого года. Также за год в республике появились на свет 298 пар двойняшек. К тому же Ахметова добавила, что 32% рождений зарегистрировали через портал госуслуг с помощью суперсервиса «Рождение ребенка».
