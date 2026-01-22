Ахметова: в Татарстане приоритетом является внимание к поддержке семей

22 января 2026, 16:40

Фото: iStock/SewcreamStudio

В Татарстане приоритетное внимание уделяется поддержке семей и созданию условий для уверенного планирования будущего. Об этом заявила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова на итоговом заседании коллегии в казанском ИТ-парке.